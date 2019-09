Na turnaji nechyběl ani Jiří Suchánek, který se uchází o nominaci Letní paralympijské hry 2020 v Tokiu. Závěrečná nominace na tento světový podnik se blíží, a proto jel Suchánek do Ostravy o čtyři dny dříve, aby si mohl v místě konání ještě zatrénovat.

DŮLEŽITÁ ADAPTACE

„Bylo třeba si zvyknout na halu. V každé létá míček jinou rychlostí a také se díky rozdílným typům podlahy pohybuje vozík za stolem trochu jinak. Mnohdy o správném úderu rozhodují zlomky vteřiny,“ upřesňuje své rozhodnutí Suchánek.

Ve skupině TT2 bylo přihlášeno dohromady osmnáct hráčů rozdělených do pěti skupin. Suchánek byl nasazen jako jednička ve třetí grupě a svoji roli potvrdil. Díky vítězství ve skupině postoupil rovnou do čtvrtfinále. Tam mu byl soupeřem šestý hráč na světě Slovák Riapoš.

„Mnohokrát jsme jeden druhého připravili o medaile na velkých turnajích (ME, MS, LPH). Mě vyřadil například v Číně na MS a já jeho zase na paralympiádě v Riu, kde obhajoval zlato z Londýna,“ vzpomíná na vzájemné zápasy, které bývají velmi napínavé, Suchánek.

Tentokrát ovšem zvítězil Suchánek poměrem 3:0, čímž si zajistil některou z medailí.

BRONZ V JEDNOTLIVCÍCH

V semifinále se střetl s dalším Slovákem Ludrovským, na něhož nestačil 1:3 na sety a v turnaji jednotlivců tak získal skvělou bronzovou medaili.

Do soutěže družstev nastoupil s Martinem Zvolánkem. Týmové soutěže se hrají do dosažení druhého bodu. První je na programu čtyřhra, po níž přichází na řadu dvouhra a v případě rovnosti bodů následuje rozhodující dvouhra. Turnaje týmů se zúčastnilo celkem 12 mužstev ve čtyřech skupinách.

Suchánek se Zvolánkem byli nasazeni ve třetí skupině jako jedničky. Nakonec svoji roli zvládli a po dramatickém souboji porazili francouzsko – maďarskou dvojici a postoupili z prvního místa mezi osmičku nejlepších.

O postup do semifinále narazili na italsko-chorvatský pár, který zdolali a prošli tak do nejlepší čtyřky. Nejprve Češi ovládli čtyřhru, poté sice Martin nezvládl dvouhru, ale Jiří v rozhodujícím klání přisoudil účast v semifinále českému výběru. Díky tomu si zajistili minimálně bronzovou medaili.

V zápase o postup do finále byli ale lepší Korejci, kteří se zasloužili o to, že Čechům nakonec zůstal bronz. „S výsledky turnaje jsem spokojený. Ani ne kvůli medailím, o ty mi zase tak nešlo, i když vždy potěší,“ říká Suchánek.

„Hlavním cílem bylo neprohrát zápas s někým, kdo by mi sebral hodně bodů ze světového žebříčku. To by mi mohlo dost zkomplikovat nominaci na paralympiádu. Vzhledem k tomu, že bude možná moje poslední, byl bych velmi nerad,“ vysvětluje Suchánek.

KRITÉRIA PRO NOMINACI

Nominační cyklus na Letní paralympijské hry do Tokia začal v lednu letošního roku a končí v březnu 2020. Pro nominaci je nutné splnit několik podmínek.

Hlavní je účast na čtyřech turnajích Světového poháru. Další podmínkou je účast na mistrovství Evropy nebo jednoho kola Světového poháru na jiném kontinentu.

Účast na těchto turnajích je nejdůležitější. „Člověk může být světovou jedničkou, ale bez správného počtu turnajů by nikam nejel,“ přibližuje Suchánek.

Další kritérium je pozice na světovém žebříčku. „Do Tokia jede v mé skupině postižení celkem osmnáct hráč ze světového žebříčku,“ uvedl Suchánek.

Prioritní jsou vítězové kontinentu. Další možností je, že bude do března vyhlášen jeden turnaj, jehož vítěz se také nominuje. Nominováni budou také hráči, kteří budou na konci března do osmého místa světového žebříčku.

DIVOKÉ KARTY

Pořádající země má nárok na dvě divoké karty a poslední jsou klasické divoké karty pro ostatní. „Z toho vyplývá, že hráč, který je do osmého místa žebříčku, má nominaci jistou. Jistá by byla také, kdybych vyhrál mistrovství Evropy. Nebo musím být Japonec,“ směje se Suchánek.

Dokáže se nakonec probojovat na Hry do Tokia?