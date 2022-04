Ve stejném termínu se ovšem hraje světový turnaj Masters v americké Augustě. Je to jeden ze 4 světových turnajů PGA tour a jedná se o velmi prestižní událost. Na turnaj se mohou hráči dostat jen na základě pozvánky místního klubu. Tu mohou obdržet golfisté za umístění na významných turnajích, včetně olympiády, za pozici ve světovém žebříčku, za zásluhy nebo třeba na divokou kartu. Je to jeden z turnajů, na který se upíná pozornost celého golfového světa.

Před deseti lety David Forbelský, dnes již mezinárodní rozhodčí, rozhodl, že poctu turnaji složí jinak než sledováním televize. S přáteli se dohodli, že si vyzkouší absolvovat stejný model soutěže na domácím hřišti na Grabštejně. Bylo jich tehdy 5. Dnes je to prvních 5, kteří dostanou ctěnou pozvánku na turnaj Grabmasters. Na stejnou pozvánku čekají řady sportovců, ale účastnit se jich může jen necelá stovka.

Turnaj je přesná kopie světoznámého Masters. Hraje se 4 dny na 4 kola. Každý den hráči odehrají 18 jamek, rány se sčítají. Kdo dosáhne nejnižšího součtu, ten vyhraje. Jestliže má hřiště na Grabštejně par 72, čili počet úderů, na který by měl zdatný hráč dokončit hru, vychází počet ran na turnaj 288. O kvalitě Grabmasters svědčí to, že vítěz Tomáš Bystřický dokázal celý turnaj uhrát za 291 ran, tedy jen 3 rány nad par. O rozmanitosti turnaje zase svědčí, že poslední účastník během něj odehrál ran 509. Hraje se v několika přesně daných kategoriích, rozhodčí dbají na dodržování pravidel i tradicí, jako je například zelené sako pro vítěze nebo večeře šampionů, kterou pořádá loňský vítěz. Už na první pohled je ale jasné, že na Grabmasters je prestiž spíš tak trochu nadsázka.

“Chtěli jsme si před sezónou trochu odpočinout od těch velkých turnajů, které děláme opravdu vážně a s plnou odpovědností. Tak děláme sice i turnaj Grabmasters, ale ten děláme proto, že nás to baví a že se chceme vídat s kamarády. Každý rok se snažíme vymyslet nějaké oživení programu. Jeden rok jsme třeba natáčeli pravidla jako film, měli jsme je i zhudebněná, letos byly pokyny vyvedené jako komiks. Ale hlavní díl na tom, jaká je to sranda, mají sami účastníci,” popisuje Forbelský.

Ti si turnaj nenechají ujít, přestože je to z kraje sezóny docela náročné. “Jsme z toho všichni hrozně zmordovaní. Hráči jsou většinou amatéři, kteří nejsou zvyklí chodit 4 dny za sebou celé hřiště,” líčí zakladatel turnaje. Obejít hřiště trvá většinou 5 - 6 hodin. “Když hrajeme jako rozhodčí, tak to stihneme třeba za 3,5 hodiny. Ale to proto, že hrajeme pro zábavu, nezáleží nám na výsledku. Kdo hraje na kvalitu, ten se musí na hru pořádně soustředit a trvá to samozřejmě déle,” vysvětluje Forbelský.

Grabmasters je turnaj, který otevírá sezónu. I když zrovna grabštejnské hřiště je otevřené celoročně. Zda je možné hrát hodnotí podle počasí každý den ráno správce. Hrát se nedá na sněhu, ve velkém dešti, větru nebo při bouřkách. Když sedne počasí, může být golf příjemnou celodenní aktivitou. A podle Forbelského zájem o golf mezi veřejností v posledních letech stoupá. Neměl na to vliv ani covid, naopak. „Kromě krátkého období nejpřísnějších restrikcí jsme mohli hrát pořád. Po hřišti se pohybujete ve dvou, maximálně ve čtyřech. Jste pořád venku. A dvoumetrový odstup dodržujete ve vlastním zájmu, protože dostat holí nikdo nechce,“ směje se Forbelský.

Shoda s turnajem turnajem Masters letos panovala i ve výsledcích. V Augustě dominoval americký hráč Scottie Scheffler s 10 ranami pod par. Scheffler je ročník 1996, tedy úplně stejný, jako Tomáš Bystřický, který ovládl turnaj na Grabštejně. Bystřický letos už ale obhajoval loňské vítězství a tak má Američan co dohánět.