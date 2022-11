Slova zkušeného ředitele libereckého klubu Pavla Šimoníčka o vyrovnanosti a nevyzpytatelnosti české extraligy volejbalistů se v praxi nyní do puntíku naplňují. V minulém týdnu odehráli volejbalisté Dukly tři utkání bez ztráty setu a postoupili na první místo v průběžné tabulce, nyní po tvrdém boji nestačili na Jihostroj a podlehli 1:3.

"Budějovičtí dávali servis, měli příjem, a to rozhodlo. My jsme podávali dobře jen ve třetím setu," hodnotil utkání liberecký trenér Martin Demar, jehož celek je nyní druhý. Má stejně bodů jako vedoucí Karlovarsko, ale o zápas více. Jihočeši jsou šestí, ale na třřetí místo ztrácí jen dva body.

"Očekával jsem, že o top čtyřku bude usilovat minimálně šest klubů," řekl na prahou nové sezony Šimoníček a jeho prognózy se také naplňují.

Minimálně medailové ambice mají i liberecké ženy, nyní v pořadí druhé. Podobně jako u mužů se rovněž v rámci 6. kola děly věci. Největším překvapením je první vítězství volejbalistek Frýdku-Místku pod Ještědem.

"Soupeřky ukázaly obrovskou bojovnost a vůli po vítězství, hrály odvážně. Vycházelo jim to celé utkání. Prohrát v tie-breaku po té, co holky vedly 14:9, to by se nemělo stávat, Frýdek-Místek si ale vítězství zasloužil,“ uvedl liberecký trenér Libor Gálík.