Bylo to poprvé. MMA organizace OKTAGON, vedená Ondřejem Novotným a Pavolem Nerudou, se premiérově představila ve městě pod Ještědem. Liberecká Home Credit Aréna hostila turnaj s pořadovým číslem 41 a všichni s napětím čekali, jaké to bude.

OKTAGON 41 v liberecké Home Credit Aréně | Foto: oktagonmma

Rychle mizící vstupenky naznačovaly, že na severu Čech je o všestranný bojový sport zájem. A to se potvrzovalo od prvních chvil, kdy diváci dorazili do arény. Nakonec se jich sešlo přes 7000 tisíc a byli svědky skvělé show. Tato organizace opět dokázala, že jestli něco umí, je to práce s fanoušky. Výborně připravená světla po celém prostoru, nabitá fight karta v čele s titulovým zápasem Mågård vs. Lopez, českou MMA legendou Karlosem Vémolou nebo domácím oblíbencem Janem Malachem zvaným 'Král severu'.

Do Liberce se přijeli podívat například také účastníci posledního Survivoru Josef Kůrka či Matěj Quitt. Mezi diváky jsme ale mohli vidět zástupce všech generací. Od těch nejmenších až po ty nejzkušenější. MMA už dávno není sport, který táhne pouze určitý okruh lidí pohybujících se v této branži. Na tuto dnes již v podstatě kulturní akci se chodí dívat celé rodiny, a to je jedině dobře.

Atmosféra v aréně byla od začátku do konce elektrizující. Fandilo se při každém souboji a každý si našel svého oblíbence. Jeden roh byl například vyloženě polský. Před soubojem Matavaa s Vémolou se dokonce menší skupinka pokoušela o mexickou vlnu. Souboje se vydařily, bylo také mnoho překvapivých výsledků. Lidé se bavili, a o to tady celé jde. Věřme, že zde OKTAGON nebyl naposledy, protože Liberec je připraven!