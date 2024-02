Uběhnout 10 kilometrů? V tréninku žádný problém. Ale tohle bylo jiné. Závod v rámci Gladiator Race se neběžel po uhlazených asfaltových cestách, ale v bahnitém a velmi členitém terénu v lese. Navíc se stoupalo pekelně vysoko.

Stoupání k rozhledně Císařský kámen bylo opravdovým očistcem. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

Když jsem dostal nabídku od organizátora vyzkoušet si některý ze závodů na vlastní kůži, po krátké úvaze jsem se rozhodl pro nejdelší desetikilometrovou trasu s převýšením 435 metrů.

Před závodem jsme se potkali na startu a moje obavy z výstupu byly rázem ještě rozšířeny. „Nebojte se kopce nahoru, to až sestup dolů je nebezpečný,“ řekl mi Václav Husák, který se stará o PR a merketing závodu, čímž mi na klidu nepřidal.

Půl hodiny před polednem se za hustého deště vyběhlo. Mezi námi byl na startu také Vít Pavlišta, nejlepší český amatérský běžec, který zmizel z dohledu po dvou zatáčkách. Závod samozřejmě vyhrál s časem lehce přes 42 minut, načež se nechal slyšet, že se mu moc dobře neběželo.

Trať byla moc hezká, svěřil se vítěz závodu Gladiator Race na 10km Vít Pavlišta

Co teprve my ostatní. Dobře se běželo tak první tři kilometry, než se profil začal zvedat. Výstup k rozhledně Císařský kámen byl hotovým očistcem. (viz. video)

Pak už přišel seběh dolů, na který jsem byl upozorněn. Po právu. Zbytky sněhu, kořeny, louže, bláto. Vše, na co si jen vzpomenete, jen ne komfortní podloží pro běh.

Když jsme se dostali zpět na lesní cesty, síly rychle ubývaly. Nastala krize. „Že já si sebou nevzal energetický gel,“ problesklo mi hlavou. Jako bych to přivolal. Chvíli po vyvstání této myšlenky vidím závodníka předemnou, jak tasí magickou želatinu a užívá si její doušky.

Liberec je skvělé místo pro sportovní vyžití, chválí organizátor Gladiator Race

„To dáš! Neuteče ti!“ snažil jsem se v duchu povzbudit. Utekl, ale až v posledních stovkách metrů, kdy mu dost možná začal zabírat onen gel.

Závod jsem dokončil. Přežil. S časem 1:00,46 dokonce lépe, než jsem čekal. Celkové 31. místo z více než sta účastníků považuji při premiéře za úspěch, ale těch 46 vteřin…Ty příště na trati přeci nemohu nechat.

Do světového rekordu v hodnotě 26:11,00, který drží ugandský vytrvalec Joshua Cheptegei, měl sice daleko i Vít Pavlišta, ale zážitek z takového trailového závodu nic nepřekoná. To se musí prostě zažít.