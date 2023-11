Ve 3. kole futsalové divize A se konečně bodů dočkaly Liberecké Gazely. Liberecký Pampuch padl v České Lípě.

Radek Abrahám ve svém 100. zápase za Gazely vstřelil hattrick a zároveň 100. gól. | Foto: archiv klubu

Reas Česká Lípa - Pampuch Liberec 5:4 (2:1)

Pampuch šlapal za vítězstvím a bylo to od začátku vidět i na palubovce. Jediné co tomu chybělo, byly branky. První přišla až v polovině úvodního dějství, kdy se prosadil Hybner. Místo toho, aby Pampuch vedení navýšil, dal soupeři prostor, a ten že dvou střel otočil utkání.

Při nástupu do druhé půle Reas odskočil na rozdíl dvou branek a záhy po chybách vedl už 5:1. Nebylo na co čekat a hosté šli do power-play, při níž domácí přišpendlili před bránu. Rychle dokázali z penalty snížit Čeřovským a záhy uklízel na zadní tyči Lochman. Do konce zbývalo ještě dost času a Čeřovský snížil na dostřel jedné branky. Hra power-play pokračovala, ale v cestě stála hradba domácích, gólman, branková konstrukce nebo nepřesnost. Reas do poslední vteřiny dokázal ubránit svůj náskok.

Branky: 20. a 27. Konečný, 20. Ramish, 21. Nevrlý, 25. Kašubiak - 30. z pen. a 34. Čeřovský, 14. Hybner, 31. Lochman. Pampuch: Svinka (Dvorský) - Mitáč, Hybner, Průcha, Gazquez, Beňo - Čeřovský, Lochman, Barac, Čermák.

Liberecké Gazely - Brazil Kladno 7:4 (2:2)

V první domácím utkání Gazely zabraly a po třinácti minutách vedly 2:0. Do poločasu však soupeř stačil vyrovnat a druhá půle se hrála "od nuly". Hned na jejím začátku vrátil Gazelám vedení Abrahám. Kladno opět našlo síly na vyrovnání a osm minut před koncem zavládla v hale nervozita… Tu však rozsekl skvěle hrající Abrahám, který ve svém 100. zápase za

Gazely vstřelil hattrick a zároveň 100. gól v dresu. Nejen týmový pokladník, ale i ostatní fanoušci v hale měli radost, zejména, když se rozdíl ve skóre, díky power-play hostů navyšoval. Výhra se povedla i díky dvěma chyceným desetimetrovým kopům gólmana Lukeše.

Branky: Abrahám 3, Kordík 2, Vávra. Sestava: Lukeš - Kowalík, Kordík, Vávra, Abrahám, Roth, Moc, Gschwentner, Bohata, Sluťák, Henzl.