Proti silným FT Jokers a Gunners Řepov stačilo Gazelám k zisku titulu získat čtyři body. Chlapci z Liberce neponechali nic náhodě, v obou duelech dominovali a dokráčeli si pro výhry.

Celá soutěž se hrála na deset kol, kdy každý s každým hrál čtyřikrát. Jednotlivé turnaje hostily haly v Novém Boru, Mladé Boleslavi a Liberci. Kromě Avastu Libereckých Gazel se přeboru zúčastnil další liberecký celek, B tým druholigového Pampuchu. Ten ale neměl před konečným turnajem možnost zasáhnout do bojů o bednu a vybojoval si konečné 5. místo.

NEJSILNĚJŠÍ SESTAVA

„Uvědomovali jsme si, jak jsme blízko a do Boru jsme jeli v opravdu hodně silné sestavě, která svou kvalitou převyšovala přebor. Soupeři taky postavili to nejsilnější, ale na hřišti bylo znát, že naši hráči jako Sentivan, Beneš nebo Abrahám jsou jinde. Pohár jsme nevybojovali samozřejmě jen díky nim, za těmi 39 body stojí kvalita a pracovitost celého týmu,“ sdělil Jaroslav Moc z Avastu.

Prvním místem si Avast zajistil možnost postupu do divize, přesto není jisté, zda to tým využije. Divize je určitě lákadlo. „Nejsem si jistý, jestli už to nepřevyšuje původní ideu Gazel, která byla hrát amatérsky pro radost. Divize je v naší republice třetí nejvyšší soutěž, která je samozřejmě amatérská, ale v rámci organizace, financí, cestování a v neposlední řadě futsalových výkonů je to opravdu hodně náročné. Po oslavách triumfu si musíme s lidmi z týmu sednout a vše pečlivě zvážit,“ přiznal Moc.

DÁREK K VÝROČÍ

Liberecké Gazely v loňském roce oslavily deset let od vzniku, nadělily si tak sice opožděný, ale pěkný dárek.

Poslední kolo – výsledky Avastu: Gunners Řepov 4:1 (branky: Moc, Sluťák, Pokorný, Polívka), Jokers Česká Lípa 4:0 (Polívka 2, Moc, Abrahám).

Avast z 20 zápasů třináctkrát vyhrál a sedmkrát prohrál, při skóre 69:53, se čtyřbodovým náskokem před Jokers a osmibodovým před Gunners. Střelcem soutěže se stal Kaňkovský z Démonů Česká Lípa (18), za Avast dal Jakub Kordík 11 a za Pampuch stejný počet Filip Teubner.

Dočkají se příznivci a futsalisté Gazel účasti v divizi, nebo klub zůstane nadále v krajském přeboru? Rozhodnutí padne v následujících týdnech.