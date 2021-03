První překážku na cestě v play-off jste odstranili hodně snadno. Běželo vše podle vašeho plánu?

Ano, očekávali jsme takový průběh. První dva zápasy u nás byly jednoduché, v posledním jsme se trochu trápili sami se sebou. Věděli jsme, že ta série bude o nás. Zvládli jsme to podle představ a teď máme dva týdny na přípravu na semifinále.



Nemůžeme vás ta dlouhá pauza vyhodit z tempa?

Může se to stát. Vypadá to, že série, ze které vzejde náš soupeř, může být dlouhá. Soupeřky budou rozehrané, budou v zápasovém rytmu. Ale ke vší úctě k Přerovu, náš tréninkový proces je kvalitnější než zápasy s ním.



Volejbalistky Dukly Liberec proti PřerovuZdroj: Deník /Jakub Volný

Zatím to byla brnkačka, ale v semifinále už to taková sranda nebude, co?

(Smích) Teď už půjde o hodně, bude to těžké. Ať už to budou další soupeřem Šelmy nebo Ostrava, nebude to jednoduché.



Letos jste si už zahráli finále poháru, ale nezvládli jste to. Žene vás touha to odčinit?

Určitě. Pro nás to byla lekce, zkušenost. Zdálo, že už to máme v kapse, ale nikdy to tak není. Ve finále poháru jsme byli blízko vítězství, ale nepovedlo se. Touha vyhrát titul je velká, ale nebude to vůbec jednoduché.

Koho považujete za největšího soupeře?

V extralize je čtyři pět týmů, kde každý může porazit každého. Největším favoritem je pořád Olymp, který má nejkvalitnější a nejzkušenější kádr. Ale může přijít zranění nebo výkyv formy.