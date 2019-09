Nejprve se rozešel smírně s Plzní 3:3, aby následně porazil Mladou Boleslav 4:2 a Wizards DDM Praha 5:1.

PROHRANÉ FINÁLE

Ve finále krajské části Poháru SFČR nestačil na českolipské Démony poměrem 2:6 a nezvládl ani generálku s Ústím nad Labem, jemuž podlehl 3:4.

„Dvouměsíční přípravu hodnotím poměrně pozitivně. Vyzkoušeli jsme si soupeře z více kvalitních úrovní. V závěru přípravy nebyly výsledky optimální, nicméně šlo o to vyzkoušet si různé herní varianty a otestovat hráče, což se povedlo,“ hlásí spokojeně předseda klubu FTZS Liberec Pavel Bína.

„Trénovalo se poctivě a intenzivně. Věřím, že jsme na ligu připraveni,“ nechal se slyšet Bína.

Během letní přestávky přišly do klubu čtyři nové posily. Jedná se o Petra Koudelku, jenž přestoupil z Alfy Liberec. Vojtěch Novotný dorazil z Pampuchu Liberec, dále se v kádru objevil Miroslav Dvořák a spolu s ním Tomáš Janáček z libereckých Gazel.

REGIONÁLNÍ POSILY

„Posily se zapracovaly velice dobře. Jedná se o regionální hráče, které kabina zná. Jsem rád, že u nás chtějí zůstat a prát se o ligové body. Osvědčil se i tah se zapracováním juniorů, kteří by se měli v sestavě pravidelně objevovat,“ nastiňuje plány Bína, který zároveň prozradil, že další nové tváře se neočekávají.

„Aktuálně cestou zahraničních posil jít nechceme, byť jsme o tom polemizovali. Do týmu by v nejbližší době přijít nikdo neměl,“ avizuje Bína.

S jakými cíli vstoupí Liberec do nové sezony? „Prvním cílem je záchrana stejně jako vloni, byť nám to začátkem sezony usnadnily Litoměřice, které ligu odhlásily. Letos to bude o něco náročnější. Třešničkou na dortu by bylo samozřejmě play-off,“ prozrazuje Bína, čeho chtějí pod Ještědem v nadcházejícím ročníku dosáhnout.

Kdo bude podle Bíny největším favoritem soutěže? „Stejně jako loňskou sezonu. O titul se popere Chrudim, Sparta či Teplice. Osobně bych to přál Chrudimi.“

DOMA NA DUKLE

Na co by nalákal fanoušky do haly? „Rád bych je nalákal na předvedenou hru. Budeme se snažit v každém utkání na maximum, abychom v Liberci nejvyšší soutěž udrželi,“ přeje si Bína.

„Novinkou je, že budeme hrát domácí utkání ve SH Dukly Liberec, do které se nebylo jednoduché dostat. Letos zde máme zelenou na všechny duely, což je především pro diváky velice pozitivní,“ vyzdvihuje Bína skutečnost, že se klub přestěhuje z Harcova na Duklu.

Co vám může přinést přesun do haly na Dukle? „Věřím, že více diváků, kteří nám vytvoří domácí kulisu. Přeci jen SH Harcov má své limity a především divácký prostor za moc nestojí. Hodně lidí to i odrazovalo se na nás jít podívat,“ vyjmenovává Bína nevýhody haly u studentských kolejí.

Jak se těší na derby s Českou Lípou? „Nijak extra. Těšíme se na každé ligové utkání. Jako pravé derby považuji klání Liberce s Jabloncem nebo Sparty se Slavií. To jsou zápasy s extra motivací.“

ZMĚNA NÁZVU

Liberecký klub změnil název z původního Zlej se(n) na FTZS Liberec. Byla to velká komplikace? „Vůbec ne. Dospěli jsme k názoru, že prvně zmíněný název do nejvyšší soutěže nepatří. Chtěli jsme si zachovat tvář, a tak zkratka FTZS byla jasnou volbou,“ pronesl Bína ohledně změny názvu.

V prvním kole se Liberec představí na Mělníku v pátek 6. září od 20 hodin, úvodní domácí utkání nové sezony odehraje v neděli 15. září od 19:30 hodin proti Spartě