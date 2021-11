Oba týmy jsou na tom v tabulce velmi podobně, oba potřebují naplno bodovat. Česká Lípa je s devíti body na devátém místě. Liberec má i tři body víc a je na sedmé místě. Démoni prohráli posledních šest zápasů, naposledy ale sehráli na Spartě velmi dobré utkání, přesto padli 1:3. Liberec ztratil dobře rozehraný zápas v Mělníku a prohrál 2:4.

„Čeká nás televizní zápas v Lípě, na který se všichni těšíme. Myslím si, že to ještě víc přidá motivaci a chuť každému z nás. V Lípě jsme ještě naplno nebodovali, tak to tam jedeme změnit a vyhrát! Potřebujeme další tři body, abychom byli pořád na dostřel šestém místu,“ má jasno Karel Vrabec, trenér Liberce.

Pod větším tlakem můžou být českolipští Démoni, pro které by další ztráta mohla být komplikací v bojích o záchranu nejvyšší soutěže. „Těžko říct, co by mohlo na Liberec platit. Naposledy jsme proti Spartě převedli, že hrát umíme. Pokud se mi do sestavy vrátí další dva hráči, mohli bychom být ještě silnější. Pokud bude konstalace hvězd správná, tak věřím, že by body mohly zůstat v Lípě,“ usmál se Karel Kruliš, kouč České Lípy.

První letošní derby ovládl Liberec, který na domácí palubovce vyhrál jasně 6:1. „Tam jsme v prvním poločase předvedli dobrý výkon. Postupně nám ale odešly síly, za stavu 3:1 jsme to zkusili bez brankáře a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Určitě jim to chceme oplatit,“ zdůraznil Kruliš.

Českolipský trenér věří, že fakt, že utkání poběží přímým přenosem, může jeho svěřence ještě více vyhecovat. „Může to být pro kluky motivační bod. Je to pro nás svátek, vážíme si toho, že budeme v televizi. Snad nám to pomůže. Musíme navázat na výkon proti Spartě. To znamená hrát ze zabezpečené obrany a být hodně na míči. Na Spartě nám chyběly branky, věřím, že to proti Liberci protrhneme,“ dodal.

Liberec se bude v derby spoléhat na brankáře Jakuba Dlaska. „Zápasy s Lípou jsou pro nás něco navíc. Televizní kamery to jenom umocňují. Do sestavy se nám vrací Tomáš Jelínek, ale naopak nám vypadl kvůli kartám kapitán Pavel Bína,. Televizní derby ale nechceme prohrát,“ řekl Jakub Dlask.