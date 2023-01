Na libereckou palubovku zavítal doposud poslední celek tabulky. Oběma týmům chybělo několik hráčů a jak se později ukázalo, tak citelnější ztráta to byla pro Pampuch. Tempo hry bylo v prvních minutách zápasu velice vlažné, obě strany čekaly na chybu té druhé. Tu první udělal Liberec a střelec Kýček poslal Lípu do vedení. Na úvodní branku odpověděl po povedené individuální akci domácí Beňo. Na konci poločasu měl Reas ještě výhodu desetimetrového kopu, za šestý akumulovaný faul domácích, ale nabídnutou šancí Kýček pohrdl…

Po změně stran se čekalo, že Pampuch přepne na vyšší obrátky, a to se také stalo… Několik šancí bylo však nevyužito, a tak se o slovo přihlásili opět hosté – 1:2. Tato branka musela a také dostala Liberec pod tlak a z kopaček domácích se vytrácela přesnost. I tak se ale dostal Pampuch do několika zajímavých šancí, ty ale pochytal výborný Neuman, který si však vybral slabší chvilku, když ho z poloviny hřiště překvapil tvrdou ranou Ryšavý. Pampuch nechtěl dopustit překvapení a v závěru si vytvořil až drtivý tlak. Největší šanci poslat Pampuch poprvé do vedení měl nováček v bleděmodrém dresu Novotný, ale ten orazítkoval pouze tyč.

Utkání zhodnotil domácí hrající trenér Luboš Vyhlídko: „V posledních zápasech máme problém se složením sestavy, jelikož nám chybí hodně hráčů A týmu. Reas dobře bránil a my se přes ně neuměli prosadit. Ve druhém poločase jsme hosty doslova zamknuli před jejich brankou, ale po naší chybě soupeř znovu šťastně odskočil… Ze závěrečného tlaku jsme vytěžili pouze vyrovnání. I přes oslabenou sestavu je pro nás bod málo…“

Branky: Beňo, Ryšavý – Kýček, Hrdlička. Pampuch: Vik (Bukhvak) – Gasquez, Beňo, Ryšavý, Zelený, Vyhlídko – Firman, Pekař, Novotný, Čermák.

Futsal Club Brandýsek - Liberecké Gazely 7:6 (2:2)

Předposlední Brandýsek na Gazely v kladenské hale vlétl a po deseti minutách vedl zaslouženě 2:0. Jakoby Gazely potřebovaly právě tuto pomyslnou facku k tomu, aby ve zbývajících minutách poločasu zlepšily svůj pohyb, zpřesnily kombinaci a najednou jich bylo plné hřiště. V 19. minutě snížil Henzl. Tato branka dodala Liberečanům sebevědomí a v posledních vteřinách poločasu využili ztrátu domácích na útočné polovině a rychlý brejk po nahrávce Henzla chladnokrevně zakončil Abrahám.

Do druhé půle vstoupily Gazely tak, jak končily první. Měly balón více na svých sálovkách, ale paradoxně to byli domácí, kteří využili hned první brejkové situace a šli znovu do vedení. Gazely reagovaly tím nelepším možným způsobem a po krásném Bohatově nahrávce se ocitl sám před brankařem kapitán Henzl, který vyrovnal na 3:3. Následující minuty byly v režii Liberce, který se po osvědčené spolupráci nahrávajícího Henzla a skórujícího Abraháma dostal do vedení. Za další dvě minuty proměnil svůj samostatný únik Bohata a Gazely rázem vedly 5:3. Tento stav hráče Liberce jakoby ukolébal, Brandýsek znovu nasedl do sedla a během pár minut skóre otočil. K tomu mu pomohl i nařízený desetimetrový kop za akumulované fauly. Naději na bodový zisk Gazelám vykřesala znovu dvojice Henzl - Abrahám, který zaznamenal hattrick. Dvě minuty před koncem zápasu rozhodčí odpískal další akumulovaný faul, kterým domácí nepohrdli…

Gazelám nezbývalo nic jiného, než se pokusit o power-play. Ta sice znamenala přišpendlení Brandýsku před vlastní brankou, ale domácí brankář zbylé šance pochytal… Gazely z Kladna odjížděly se svěšenou hlavou, protože po nadějném vývoji ve druhém poločase, nepřivezly pod Ještěd ani bod…

Liberecký kapitán Henzl po utkání smutně řekl: „Bohužel stále děláme zbytečné a hloupé chyby, které na této úrovni všichni soupeři trestají a nás to stojí body… Hlavně jsme vedení 3:5 měli pohlídat a místo toho jedeme domů s prázdnou. Věřím, že to pro nás bude cenná zkušenost a ponaučení směrem k dalším zápasům.“

Branky: Kroc 3, Toman 2, Erakovič 2 - Abrahám 3, F. Henzl 2, Bohata. Gazely: Lukeš – Kordík, Drzymala, F. Henzl, Rajchman, Pokorný – Hrdlička, Abrahám, Bohata, Gschwentner.

Možnost nápravy budou mít Gazely i Pampuch už tento víkend. Oba týmy čekají protivníci z Prahy. Pampuch v pátek večer zajíždí k duelu prvního s druhým, v Kunratické hale je čekají Wizards Praha 10. Gazely v sobotu od 18 hodin přivítají pražskou Sapu, zápas se hraje tradičně v hale míčových sportů Home Credit Arény.