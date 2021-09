„Jsem rád, že jsme navázali na výkon z Ústí a odčinili tak výkon z prvního domácího zápasu. Rozhodujícím faktorem byla asi naše obětavost. Snažili jsme se být rychle pod míčem a zablokovat co nejvíce střel. Zároveň jsme byli dost aktivní směrem dopředu a odměnili jsme diváky hezkými brankami.“

Liberečtí futsalisté zapsali do tabulky nejvyšší soutěže další body a aktuálně drží třetí místo v tabulce. Ve třetím kole zvládli derby utkání proti České Lípě, kterou porazili jasně 6:1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.