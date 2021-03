Základní část 1. FUTSAL ligy se pomalu blíží ke svému konci. Hráči Liberce odjeli k utkání 11. kola do Edenu, kde se střetli s pražskou Slavií. Potkali se sousedi v tabulce, ovšem Pražané neponechali nic náhodě a svého severočeského soupeře porazili jasně 7:2.

Futsalisté Liberce (v tmavém) podlehli Slavii 2:7. | Foto: FTZS Liberec

„Prvních patnáct minut jsme hráli přesně to, co jsme chtěli. Slavii jsme nepouštěli do velkých šancí, a když už něco měli, tak to pozorný Dominik zlikvidoval. Mrzí mě, že jsme neodskočili na 2:0. Konec poločasu se nám absolutně nepovedl. Slavia zvyšovala tempo a zatlačila nás. Trochu šťastným gólem srovnala na 1:1 a to je asi nakoplo,“ ohlédl se za prvním poločasem trenér Liberce Aleš Benek.