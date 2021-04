Vyrovnaný první poločas pro sebe uzmuli hosté díky brance Jiřího Šislera z 5. minuty. Ve druhé části se rozjel liberecký brankostroj naplno. Postupně se prosadili Viktor Žampa, Filip Henzl, Tomáš Janáček a znovu Filip Henzl. Liberec tak vedl vysoko 5:0. Za domácí snížil dvěma slepenými brankami Jiří Miker. Na obrat už ale Olympik neměl sílu ani čas. Vítězství Liberce 6:2 pečetil dokonaným hattrickem Filip Henzl. Severočeši obsadili v tabulce konečné sedmé místo se ziskem 26 bodů. Ve čtvrtfinále play-off tak narazí na druhou Chrudim.

„Do utkání jsme šli z náročnější přípravy, a to se asi projevilo ve druhém poločase, kdy nám trošku došly síly. Chtěli jsme si v utkání vyzkoušet nějaké herní varianty, první poločas se hra dařila, byli jsme aktivnější a vytvořili jsme si dost brankových příležitostí. Bohužel nás opět zklamala koncovka,“ litoval trenér Mělníku Jakub Němec.

„Naopak Liberec využil ke skórování snad jedinou větší šanci. Ve druhém poločase jsme udělali dost zbytečných chyb, byli jsme pod tlakem Liberce, a to vyústilo v konečný nepříznivý výsledek,“ dodal Němec.

„Po sérii zápasů bez bodů se nám konečně podařilo vyhrát. Potřebovali jsme to před play-off jako sůl a myslím si, že to pro nás může být dobrá vzpruha. První poločas byl od nás trochu nervózní, ale naštěstí se nám podařilo dostat do vedení. V druhém poločase šel náš výkon nahoru a potvrdili jsme to hezkými brankami. Za hattrick jsem rád, ale důležitá je výhra týmu. Do kasy za to určitě zaplatím, to mi hlásili už kluci na lavičce,“ smál se autor tří libereckých branek Filip Henzl.

Liberec sice postoupil do vyřazovacích bojů, ale ve čtvrtfinále proti Chrudimi bude v roli outsidera. Východočeši totiž patří k hlavním favoritům na zisk mistrovského titulu.

1. FUTSAL LIGA - 13. kolo

SK Olympik Mělník – FTZS Liberec 2:6 (0:1)

Branky a asistence: 37. Miker (Nečas), 37. Miker (Nedostup) – 5. Šisler (Vrabec), 23. Žampa (Benek), 26. Henzl, 32. Janáček (Šisler), 36. Henzl (Benek), 39. Henzl (Vrabec). Rozhodčí: Nešněra – Kresta. ŽK: Prejsa, Kalabis – Janáček, Knejzlík. Hráno bez diváků.

Sestavy

SK Olympik Mělník: Šanda (Žežulka) – Jungbauer, Nedostup, Prejsa, Miker, Nečas, Lehner, Šmejkal, Sváta, Kalabis, Šustr. Trenér: Němec.

FTZS Liberec: Vogt (Plechatý) – Žampa, Šisler, Janáček, Žoček, Baláž, Henzl, Bína, Vrabec, Knejzlík, Benek. Trenér: Benek.

Tabulka 1. FUTSAL ligy.Zdroj: 1. FUTSAL ligy