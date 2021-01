První dvě minuty utkání naznačily vyrovnanou podívanou, ale vzápětí se Liberec utrhl až do vedení 4:1. Ve 13. minutě sice Vlci snížili, ovšem domácí utekli do trháku 6:2. Na další korekci hostujícího Havlína odpověděl Vobořil a stav byl rázem 7:3 pro Liberec.

Brněnští se přeci jen ještě nadechli k možnému obratu, když zredukoval manko dvěma góly Svoboda. Hostitelé ovšem nedopustili komplikace a po trefě Aleše Beneka ze závěru duelu si připsali vítězství 8:5.

„Byl to opět velmi těžký a náročný zápas proti houževnatému soupeři. Pomohl nám určitě vstup do utkání a dva proměněné rohové kopy. Myslím si, že v první půli jsme měli hru pod kontrolou a zaslouženě jsme vedli o tři branky. Druhá polovina utkání už byla vyrovnanější a soupeř byl velice nebezpečný. Hrál více na naší polovině a my jsme se záměrně zatáhli. Chtěli jsme kontrolovat výsledek a hrát na brejky, což se povedlo,“ řekl hrající trenér Liberce Aleš Benek.

„Velmi dobrý výkon podal mladičký Dlask v brance. V závěru nám pomohl dobrými zákroky ke třem bodům. Kluky musím pochválit, že jsme to opět týmovým výkonem zvládli a nic jsme proti Brnu nepodcenili,“ dodal Benek.

„Jedním slovem zklamání. V prvním poločase jsme se dopouštěli spousty chyb v rozehrávce i obranné činnosti, které vyspělý soupeř s přehledem trestal a po zbytek zápasu už jsme se jen snažili něco honit. S takovými výkony v lize bohužel nemáme šanci pravidelně bodovat,“ neskrýval rozčarování hráč Vlků Brno Petr Starý.

1. FUTSAL LIGA – 6. kolo

FTZS Liberec – Žabinští Vlci Brno 8:5 (5:2)

Branky a asistence: 2. Novotný (Benek), 4. Novotný (Vobořil), 9. Žoček (Vobořil), 11. Šisler (Žampa), 20. Benek, 21. Žoček (Novotný), 30. Vobořil (Žoček), 40. Benek – 3. Starý (Havlín), 13. Hanuš (Havlín), 23. Havlín (Hromek), 30. Svoboda (Hromek), 34. Svododa (Mezník). Rozhodčí: Milner – Pivoňka. ŽK: Hromek, Svoboda (oba Brno). Hráno bez diváků.

FTZS Liberec: Dlask (Vogt) – Novotný, Henzl, Žampa, Bína, Žoček, Šisler, Vobořil, Rumler, Hořák, Benek, Knejzlík. Trenér: Benek.

Žabinští Vlci Brno: Večera (Pšurný) – Starý, Cenek, Trbušek, Hromek, Chroust, Svoboda, Hanuš, Hansl, Havlín, Mezník, Kratochvíl. Trenér: Odehnal.

Zdroj: 1. FUTSAL LIGA