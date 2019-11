Kdo bude na hřišti pánem, bylo jasné od samotného začátku. Sebiskveradze sice nejprve trefil břevno, ovšem tentýž hráč o tři minuty později už mířil přesně.

Vyrovnat mohl vzápětí Benek, jenže brankář Hůla byl na místě. Domácí pak po zákroku na Barana reklamovali u rozhodčích penaltu, ale sudí pokutový kop nenařídili.

Svarog to moc mrzet nemuselo, protože zanedlouho vytěžili ze svého tlaku druhý gól, o který se postaral Sebiskveradze.

V závěru prvního poločasu předvedli hostitelé pohlednou kombinaci, kterou po patičce Claudinha zakončil Tato, liberecký brankář Vogt se ale zaskočit nenechal.

Do druhé půle vystřídal Liberec na brankářském postu, Dominika Vogta nahradil Tomáš Plechatý. Ten držet čistý štít jen do 27. minuty, kdy ho překonal Jiří Baran. Rozlet Teplic pak na chvíli zastavil Aleš Benek, který se z přímého kopu nemýlil.

Teplice se ale zabrzdit nenechaly a Jiří Baran dorazil za Plechatého záda libereckým brankářem vyraženou střelu Teka.

Když se následně dvakrát prosadil Claudinho, bylo o vítězi severočeského duelu rozhodnuto. Definitivní razítko na vítězství Teplic 7:1 přidal Litvinov.

„Nebylo to pro nás jednoduchého. Liberec je na tom fyzicky dobře a přijel s jasnou taktikou. Ubránit to a hrát na brejky. My se museli o to více soustředit a vydržet hrát s plným nasazením. Zvládli jsme to nakonec dobře a zápas v klidu odehráli. Jsem rád, že to bylo i s takovým výsledkem, protože jsme to jako tým potřebovali,“ uvedl po utkání hráč Teplic Claudinho.

„Je to možná úsměvné, ale musím náš tým pochválit i za výsledek 1:7. Do zranění Hůly jsme hráli čtyři na čtyři se Svarogem vyrovnané utkání. Poté soupeř pod hrozbou 10m kopu praktikoval power-play s Jeronimem, a to od 15. minuty utkání až do konce. Hráli jsme poctivě, obětavě, ale bohužel jsme na přesilovku, kterou nás Svarog přehrál, nenašli recept. Soupeři gratuluji ke třem bodům,“ pronesl kapitán Liberce Pavel Bína.

V dalším kole je na programu severočeské derby mezi Libercem a Českou Lípu. Hrát se bude v neděli 17. listopadu od 19:30 ve SH Dukla Liberec.

Českolipští půjdou do vzájemného duelu posilněni výhrou nad Českými Budějovicemi.

VARTA futsal liga

Svarog FC Teplice – FTZS Liberec 7:1 (2:0)

Branky a asistence: 8. Sebiskveradze (Tato), 16. Sebiskveradze (Baran), 27. Baran (Claudinho), 33. Baran (Teka), 34. Claudinho (Tato), 35. Claudinho (Tato), 38. Litvinov (Teka) – 31. Benek. Rozhodčí: Cílek – Dragoun. ŽK: Hůla – Šorsák.

Sestavy

Svarog FC Teplice: Hůla (10. Jeronimo) – Tato, Baran, Litvinov, Šebek, Teka, Taverna, Gansuch, Kunzl, Sebiskveradze, Claudinho. Trenér: Tarčilo.

FTZS Liberec: Vogt (21. Plechatý) – Vébr, P Bína, Šorsák, Žoček, M. Bína, Rumler, Janáček, Benek, Rašín, Henzl. Trenér: M. Vacek.