Helas vstoupil do utkání lépe, protože se ujal vedení 2:0. Jenomže hosté nehodili flintu do žita, třemi trefami otočili stav zápasu a ve 23. minutě vedli 3:2. Ani hostitelé se ale nechtěli nechat zahanbit a po vzoru Liberce si třemi góly připravili obrat na 5:3. Půlminuty před koncem ještě snížil Jakub Žoček, ale vyrovnat už Liberec nestihl.

„V prvním poločase jsme se nemohli dostat do tempa, ale po time-outu jsme dokázali otočit nepříznivý stav a začali jsme být nebezpeční. Do druhé půle jsme si řekli, že budeme hrát stejně jako druhých deset minut v první půli,“ řekl asistent trenéra Liberce Ondřej Vlach.

„Dali jsme rychlý gól na 2:3. Bohužel jak to u nás bývá, přišla nedisciplinovanost. Brzo jsme měli čtyři fauly a pak jsme těžko mohli být aktivní a důrazní v osobních soubojích. Pak jsme soupeře deset minut do ničeho nepustili, měli jsme několik situací do přečíslení, ale vždy jsme vybrali to horší řešení,“ litoval Vlach.

„Následně přišel minutový výpadek, kdy soupeř otočil skóre. Ze snahy to otočit jsme ještě znovu inkasovali. Toto utkání jsme měli vyhrát, ale nemáme nic a odjíždíme s prázdnou,“ uzavřel Vlach hodnocení po skončení utkání.

„Utkání se mi hodnotí určitě lépe než soupeři. Ten ačkoliv nepřijel v nejsilnější možné sestavě, se prezentoval velmi sympatickým, běhavým a důrazným futsalem, který nám nadělal velké problémy. Utkání dle mého rozhodl náš klid při nepříznivě se vyvíjejícím druhém poločase, kdy jsme během pár minut dokázali otočit a odskočit soupeři na dva góly," pověděl hráč Brna Vojtěch Cupák.

„Jinými slovy rozhodl faktor David Cupák, který střetnutí rozhodl prakticky sám. V utkání jsme dle mého prokázali o trochu větší futsalovost a zkušenost. Vytvořili jsme si více gólových šancí a i když jsme většinu neproměnili, vyhrát jsme si zasloužili," je přesvědčen Cupák.

„Jedinou kaňkou na divácky atraktivním duelu je necitlivé vyloučení našeho kapitána, který nám bude velmi chybět v následujícím stejně důležitém zápasu v boji o šesté místo," uzavřel Cupák.

1. FUTSAL liga - 21.kolo



Helas Brno - FTZS Liberec 5:4 (2:2)

Branky a asistence: 5. Havrda (V. Cupák), 9. Sznapka (Svoboda), 36. D. Cupák, 36. D. Cupák (V. Cupák), 38. Svoboda (Doubravský) - 9. Janáček (Vrabec), 11. Janáček (Bína), 23. Zdržálek, 40. Žoček. Rozhodčí: Kliner - Rygl. ŽK: Havrda - Henzl, Janáček, Šisler, Benek. ČK: 40. V. Cupák (Brno). Hráno bez diváků.

Sestavy

Helas Brno: Mykytjuk (Klímek) - Presl, V. Cupák, Kamenský, Doubravský, Havrda, Matyska, Sznapka, D. Cupák, Lukšija, Svoboda, Prokeš, Šarközy. Trenér: Galia.

FTZS Liberec: Vogt (Dlask) - Zdržálek, Henzl, Bína, Janáček, Vrabec, Janouš, Knejzlík, Šisler, Benek, Šíma, Žoček, Baláž. Trenér: Benek.

Tabulka 1. FUTSAL ligy.Zdroj: 1. FUTSAL liga