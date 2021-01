Lepší start do utkání měl Liberec, který se ujal vedení ve 4. minutě. V přečíslení tři na dva přihrál Janáček Tomáši Vobořilovi, který poslal míč na zadní tyč ústecké branky. Rapid se dočkal vyrovnání zásluhou Jiřího Zápotockého, který se po dlouhém nákopu a následné sklepávačce ocitl sám před brankářem Plechatým a nezaváhal.

Hostitelé se ale nenechali zastrašit a ještě do přestávky vsítili dva góly. Střelu Beneka ze středu hřiště ústecký gólman Votava ještě zneškodnil, ovšem míč se odrazil k úplně volnému Jakubu Žočkovi, jenž jej poslal do prázdné branky. Vzápětí se Liberečtí radovali znovu, když se po přihrávce Žampy prosadil Jiří Novotný. Do kabin tak odcházel spokojenější Liberec s dvoubrankovým vedením.

Ve 34. minutě Ústí korigovalo stav, když na útočné polovině předvedlo hezkou kombinaci, na jejímž konci byl do horní poloviny branky zakončující Tomáš Jelínek. O pět minut později už bylo vyrovnáno. Martin Gajdoš se sice dostal do kleští dvou liberecký hráčů, ale navzdory tomu dokázal propálit naprosto všechno včetně brankáře Plechatého.

Hned záhy ale Liberec znovu vedl. Novotný z půlky hřiště přihrál u tyče číhajícímu Benekovi, který z první vrátil balón před branku, odkud jej na místo určení dopravil Jakub Žoček. Když už se zdálo, že všechny tři body zůstanou pod Ještědem, přišla pro domácí nečekaná rána.

Šest sekund před koncem vyrovnal na konečných 4:4 dobře postavený Tomáš Jelínek. Pro Liberec znamená bod ztrátu, Ústí může být s nerozhodným výsledkem naopak spokojeno.

1. FUTSAL liga - 16. kolo

FTZS Liberec – FC Rapid Ústí nad Labem 4:4 (3:1)



Branky a asistence: 4. Vobořil (Janáček), 18. Žoček (Benek), 19. Novotný (Žampa), 40. Žoček (Benek) – 15. Zápotocký (Jelínek), 34. Jelínek (Rozboud), 39. Gajdoš (Rozboud), 40. Jelínek. Rozhodčí: Černý – Cichra. ŽK: Klečka, Koc (oba Ústí). Hráno bez diváků.

FTZS Liberec: Plechatý (Vogt) – Novotný, Šisler, Žampa, Janáček, Benek, Žoček, Vobořil, Henzl, Janouš, Bína, Vrabec. Trenér: Benek.

FC Rapid Ústí nad Labem: Votava (Klečka) – Koc, Hajaš, Macháček, Jiří Zápotocký, Gajdoš, Jelínek, Rozboud, Ostrák, Jaroslav Zápotocký, Zajíček, Čapek. Trenér: Dlouhý.

Zdroj: 1. FUTSAL LIGA