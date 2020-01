Nástup do utkání měla Sparta impozantní, protože Wilde a Amadeu zajistili hostitelům dvoubrankový náskok. Posléze se začali osmělovat i Severočeši, Benekovu ránu ale Cristiano vychytal. Na druhé straně se po střele Seidlera zapotil Vogt a následně Šislerův pokus Cristiano neudržel, ale míč skončil na tyči.

Na začátku 10. minuty se už Liberec radoval po přesném zakončení Štěpána Rumlera. Sparta si ale vzala ztracené dvougólové vedení zpět, když se téměř z poloviny hřiště prosadil Amadeu. Liberečtí se však nenechali zaskočit a Aleš Benek s Karlem Vrabcem dokonce vyrovnali na 3:3.

Nerozhodný stav vydržel do závěru prvního poločasu, v němž si své střelecké konto rozšířili Mladen Kocić a Tomáš Drahovský. Dva slepené góly do šatny možná Liberec poznamenaly po zbytek zápasu, protože po návratu z šaten skórovali kromě Rumlera pouze Pražané. Po trefě Seidlera ještě Liberec kousal, ale Žoček s Benekem neuspěli.

Sparta definitivně rozhodla o svém vítězství zásluhou Amadea, Drahovského, Ricka, Kociće a Wildeho. V poslední vteřině duelu se ještě trefil hostující Rumler.

Sparta tedy porazila Liberec 11:4 a stále se drží na prvním místě tabulky. Oproti Plzni a Chrudimi, které mají stejný počet bodů, disponuje lepším skóre.

Trenér Sparty Beni Simitči zhodnotil střetnutí následovně. „Vyhráli jsme zápas, takže jsme si splnili náš plán. Utkání se mi hodnotí dobře, sice Liberec vyrovnal na 3:3, ale to bylo naše vypadnutí z koncentrace, když kluci pouštěli soupeře na brejky a do zakončení. V druhé půli už vše šlo bez problému. O poločase jsem zkorigoval taktické věci a poté se to už rozjelo, měli jsme zápas pod kontrolou.“

Hrající kouč Liberce Aleš Benek se pro klubový web Sparty vyjádřil se smíšenými pocity. „Výsledek klání vypadá krutě. Sparta přistoupila k duelu koncentrovaně a zodpovědně, ale minimálně v prvním poločase jsme pro ně byli nepříjemným soupeřem,“ ohlíží se za vydařenou úvodní částí.

Benek se snažil najít jak pozitivní, tak negativní věci. „Čtyři vstřelené góly jsou plusem a další minimálně čtyři velké možnosti jsme ještě neproměnili. Avšak po našich zbytečných systémových chybách nás hráči Sparty za vše trestali,“ je si vědom, že Liberec bude mít na čem pracovat.

„Chápu všechny hráče, že chtějí útočit, ale vše vychází ze zabezpečené obrany, potom můžeme pomýšlet na lepší výsledky,“ nabízí Benek recept na zlepšení proti dalším soupeřům.

„Potěšil mě náš progres ve hře a přístup,“ uzavřel.

Liberec se po dvou porážkách v řadě propadl na předposlední pozici, přičemž na poslední Hodonín má k dobru čtyři body.