Oba soupeři v předchozím kole vyhráli, ale na tříbodový zisk dokázala navázat Sparta.

Pražané se v prvním poločase dostali do vedení 3:0 během necelých tří minut, kdy se prosadili Tihomir Novak, Amadeu a Tomáš Drahovský.

Snížit mohl liberecký Novotný, který udělal kličku Gerčákovi, ale z úhlu napálil míč jen do boční sítě. V závěru úvodní půle měl ještě dobrou šanci Benek, ale Gerčák byl na místě.

DOBRÝ STAV PO POLOČASE

Liberečtí tak po první dvacetiminutovce drželi se Spartou nadějný stav 3:0, který jim dával do druhého dějství naději na dobrý výsledek.

„Do zápasu jsme šli s taktikou bránění v hlubokém obranném bloku. Nechtěli jsme Spartu pouštět do kombinace přes střed, kterou má velmi nebezpečnou. To se nám první poločas dařilo, branky jsme dostali po krásných střelách z dálky. Škoda našich nevyužitých brejků, mohli jsme jít v poločase do kabin s příznivějším výsledkem,“ zhodnotil trenér Liberce Michael Vacek.

Po přestávce potěšil početné liberecké publikum v hale Dukla Vít Kratochvíl, který snížil na 1:3 z pohledu Liberce.

Podobný obrat jako v předchozím hokejovém duelu Liberce se Spartou se ale nekonal.

VE DRUHÉ PŮLI DESÍTKA

Tým z hlavního města si nechtěl komplikovat situaci, a tak rozjel brankostroj. Zásluhou Křivánka, Amadea a Drahovského mužstvo trenéra Beniho Simitčiho opět odskočilo.

Domácí Janáček sice na chvíli zastavil Spartu v rozletu, ale byl to poslední liberecký zářez do Gerčákovy branky. Seidler, Rick a dvakrát Wilde potvrdili sparťanské vítězství 10:2.

Liberec se ale nemá za co stydět, proti mistrovi ligy předvedl sympatický výkon a hlavně v prvním poločase držel se soupeřem krok.

„V druhém poločase jsme konečně dokázali dát gól, ale tři rychlé branky v rozmezí dvou minut rozhodly o výsledku. Na konci jsme udělali několik zbytečných chyb a ty kvalitní soupeř jako Sparta je, dokáže potrestat. Myslím, že jsme nesehráli špatný zápas a výsledek pro nás mohl byt příznivější, než nakonec je,“ dodal kouč Vacek.

Duel analyzoval také vedoucí libereckého týmu Pavel Bína, který je momentálně na marodce. „Musím naše hráče a trenéry pochválit. Na hře byl vidět velký progres. Všichni poctivě vyplňovali důležité prostory a hráče Sparty jsme nepouštěli lacino do příležitostí,“ uvedl Bína.

„Především první půle byla z naší strany směrem dozadu velice dobrá. Je pravdou, že nám poté zřejmě uškodil gól na 1:3. Malinko jsme vypadli z koncentrace a sparťané toho plně využili. Klobouk dolů před individuální kvalitou některých hráčů Sparty,“ ocenil soupeře Bína.

„Byla to pro naše hráče opět skvělá zkušenost. Těší mě zapracování mladých hráčů, kteří výkonnostně rostou před očima a i výkony nových tváří. Soupeři gratuluji k zaslouženým třem bodům.“

SPOKOJENOST JEN S VÝSLEDKEM

K utkání se vyjádřil trenér Sparty Beni Simitči. „Mohu být plně spokojen jen s výsledkem a s deseti vstřelenými góly. Jinak z předvedené hry nadšený nejsem. Budu opakovat, že kluci jsou unavení z tréninkových dávek, že mají těžké nohy,“ řekl Simitči.

„I přesto nemusím být úplně nespokojen, protože i přes únavu a fakt, že jsme hráli proti soupeři, který bránil v deseti metrech, tak jsme dali deset gólů, a to bez Kociće a Grbeši. Největší radost mi udělal comeback Azema Brahimiho, který se poprvé vrátil po roce a půl a zvládl to, přidal dvě asistence,“ pronesl sparťanský lodivod.

„Gratuluji soupeři za snahu a bojovnost, pokud do budoucna začnou hrát futsal s tímhle mladým a běhavým týmem, můžou být stálicemi v první lize,“ uzavřel Simitči.