Hodonín úvodní dva zápasy prohrál a měl tak co napravovat. Liberec chtěl nechat zapomenout na domácí debakl od Sparty a navázat na povedený duel v Mělníku.

Do utkání ale vstoupili lépe Hodonínští. Když své možnosti nevyužil liberecký Benek, udeřilo na druhé straně. Skóre otevřel Josef Koky, na kterého vzápětí navázal Marek Buc. Do kabin tak odcházeli v lepší náladě hráči Tanga, kteří ale v té chvíli ještě netušili, co je čeká ve druhé půli.

„V Hodoníně jsme odehráli dva naprosto odlišné poločasy. V první půli jsme nehráli to, co nás zdobilo např. v utkání se Spartou. V bloku jsme nebyli důslední a soupeř nás za to trestal. Vázla nám kombinace i přechodová fáze. I my jsme přesto měli své šance, které zůstaly bohužel neproměněny,“ litoval zahozených příležitostí vedoucí libereckého týmu Pavel Bína.

V další obrovské šanci neuspěl Benek, který sice překonal brankáře Lupače, ale na poslední chvíli zachránil celou situaci vracející se Hromek. Obranná tvrz Hodonína přeci jen padla. Nejprve snížil Tomáš Janáček, po jehož zásahu do černého vyrovnal na 2:2 Miroslav Dvořák.

Pokud by se uděloval titul pro největšího spalovače šancí, hostující Benek by byl největším kandidátem, protože po pasu Vrabce přestřelil branku. V poslední minutě svrhl Liberec duel pro sebe. Do vedení poslal FTZS Vojtěch Novotný, kterého šest sekund před koncem doplnil Jakub Šorsák.

„Ve druhé půli jsme museli změnit taktiku, a to se vyplatilo. Hodonín měl velké problémy s naším vysokým napadáním, což vyústilo ke snížení a srovnání skóre. Pochválit musíme určitě brankáře Vogta, který nás v rozhodující fázi podržel,“ vyzdvihl libereckého gólmana Bína.

„Poslední minuta nám ukázala, proč vlastně futsal děláme. Kluky musím pochválit, že opět nesložili zbraně. Na hřišti jsem cítil z každého, že chce zápas otočit,“ dodal Bína.

Vedoucí Tanga Hodonín Jiří Štěrba konstatoval, že vyhrál šťastnější tým. „Naše mužstvo bojovalo do poslední chvíle, ale v závěru se od nás odvrátilo štěstí.“

VARTA futsal liga - 3. kolo

FC Tango Hodonín - FTZS Liberec 2:4 (2:0)

Branky a asistence: 15. Koky (Buc), 19. Buc (Horváth) - 34. Janáček, 36. Dvořák (Novotný), 40. Novotný, 40. Šorsák. Rozhodčí: Vaněk - Štipčák. Bez ŽK. ČK: 40. Vrabec (Liberec). Diváci: 320.

Sestavy

FC Tango Hodonín: Lupač (Parobek) - Michalek, Suchánek, Buc, Koky, Varmuža, Hodonský, Hromek, Horváth, Beneš, Krivaqa, Jakubíček. Trenér: Vlček.

FTZS Liberec: Vogt (Dlask) - Kratochvíl, Vrabec, Šorsák, M. Bína, Novotný, Dvořák, Benek, Daněk, Baláž, Janáček. Trenér: M. Vacek.

Ostatní výsledky 3. kola VARTA futsal ligy:

Olympik Mělník- Chrudim 0:13



Sparta Praha – Démoni Česká Lípa 5:2



Slavia Praha – Č. Budějovice 17:0



Vysoké Mýto – Plzeň 0:7



Hodonín – Liberec 2:4



Helas Brno- Teplice (30. 6.)

TABULKA

1. Sparta Praha 3 3 0 0 25:6 9

2. Interobal Plzeň 3 3 0 0 21:4 9

3. Slavia Praha 3 2 0 1 24:8 6

4. Svarog FC Teplice 2 2 0 0 16:2 6

5. ERA-PACK Chrudim 3 2 0 1 18:5 6

6. FTZS Liberec 3 2 0 1 12:17 6

7. Démoni Česká Lípa 3 1 1 1 14:14 4

8. České Budějovice 3 1 0 2 9:29 3

9. Helas Brno 2 0 1 1 2:6 1

10. Tango Hodonín 3 0 0 3 6:20 0

11. Olympik Mělník 3 0 0 3 12:29 0

12. Vysoké Mýto 3 0 0 3 4:23 0