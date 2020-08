Do zápasu už nastoupily i obě liberecké posily: Jiří Novotný a Tomáš Vobořil.

„Během května mě kontaktoval Pavel Bína, ale měl jsem ještě nějaké nabídky a přemýšlel jsem, jestli nezůstanu v Rapidu, a tak jsem si vzal čas na rozmyšlenou. S Pavlem jsme byli stále v kontaktu a nakonec jsem se rozhodl, že to bude pro mě nejlepší varianta jít do Liberce,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web Tomáš Vobořil.

Na otázku, co od nového týmu čeká a s čím přichází, Vobořil odvětil: „Očekávám impuls, novou motivaci. V Liberci je hodně šikovných hráčů, ale spousta z nich hraje celkem vysoko fotbal, a tak chybělo více futsalovosti a to by se mohlo zlepšit podle toho, co mi Bínič s Benym nastínil. Líbilo se mi to a myslím, že bychom tomu s “Jorgem“ (Jiří Novotný) mohli pomoci,“ věří Vobořil.

„Můj cíl bude se dobře zabydlet v sestavě a byl bych rád, kdybychom trápili i ty silnější soupeře. Jinak nějaké bodové cíle si nedávám, protože jsou důležitější věci,“ uzavřel Vobořil.

Velkou posilou bude i exreprezentant Jiří Novotný. „Jakub Děkan každoročně v Liberci pořádá fotbalgolfový turnaj Děkys Cup a letos jsem si na něj přijel zahrát a potkal jsem se tam i s Alešem Benkem. Ptal se mě, kde budu příští sezonu působit, řekl jsem mu, že zatím nemám vůbec tušení. No a od té doby jsem zůstal s Libercem v kontaktu,“ popisuje Novotný, kterak se zrodil jeho příchod pod Ještěd.

„Měl jsem ještě další nabídky, nad kterými jsem přemýšlel, ale jednání Liberce mi přišlo nejkorektnější. Na podmínkách jsme se domluvili velice rychle, takže nakonec to nebyla tak těžká volba. Jsem rád, že jsem se takhle rozhodl, je to pro mě nová výzva a nový impuls do futsalu,“ usmívá se Novotný.

Jaké si klade cíle pro nadcházející ročník? „Určitě budu chtít s týmem postoupit do play-off. Mám dojem, že v Liberci si ho ještě nikdy nezahráli a já jsem naopak nikdy nepůsobil v týmu, který by se do play-off nedostal a na tom nehodlám nic měnit.“ Novotný zároveň přijímá roli nejzkušenějšího hráče.