Už od začátku zápasu bylo jasné, kdo bude na hřišti kralovat. Během jedné minuty skórovali Homola s Joštem a Slavia vedla 2:0.

Její rozlet sice na chvíli zastavil kontaktní brankou Vébr, ale Pražané se nenechali zaskočit. Možnou otočku ve skóre odvrátili svými góly Jošt, Sláma, Brychta a Radovanovič. Na ukazateli tak rázem svítil stav 6:1 pro domácí.

V následných minutách sice brankostroj Slavie na chvíli zmlkl, ovšem od jedenácté minuty se znovu rozjel. Dvakrát Jošt, Homola a v samotném závěru prvního poločasu znovu Jošt zaokrouhlili počet gólů ze strany Slavie v úvodní dvacetiminutovce na deset.

O vítězi nebyl sebemenší pochyb a druhá půle se dohrávala víceméně z povinnosti.

Diváci ve sportovní hale v Edenu už tolik gólových radostí neviděli. Nejprve hrající trenér Liberce Aleš Benek snížil, načež se trefil znovu Jošt. Menší uspokojení hostujícím hráčům ještě dopřál Rumler, ovšem poslední slovo měli slávisté. Na konečných 12:3 upravil Křemen.

Na vítězství Slavie má výrazný podíl David Jošt, který překonal libereckou obranu v čele s brankářem hned šestkrát.

V táboře Pražanů samozřejmě vládla spokojenost. „Jsem spokojený. Kluci splnili to, co jsme si řekli, že na soupeře vlétneme, uděláme si náskok a ono to vyšlo. Za první poločas jsem klukům poděkoval, umožnili tím mladým hráčům, aby odehráli celý druhý poločas. Trajhan, Hruška i brankář Malina tak mohli získat velké zkušenosti,“ těšilo trenéra Slavie Davida Filingera.

Autor šesti branek David Jošt byl o výhře hostitelů předem přesvědčen. „Čekal jsem, že vyhrajeme. Skromně musím říct, že jsem si tím byl téměř jistý. To, že vstřelím šest branek, to jsem rozhodně nečekal, přičítám to náhodě a všechny upozorňuji, že to se už nikdy v životě nezopakuje,“ smál se Jošt.

„Budu muset klukům něco objednat do kabiny. Jsem rád, že jsme mohli pustit do hry mladé hráče a gólmana Malinu, který s námi poctivě trénuje.“

Liberecký hrající trenér Aleš Benek netajil rozčarování. „Všechno, na co jsme se na trénincích připravovali, zůstalo v šatně. Je to hrozně nepříjemné, že když si říkáme, čemu chceme zabránit a v čem je síla Slavie a v čem nás přehrají, a pak dostaneme přesně z takových akcí první čtyři branky,“ litoval Benek.

„V defenzívě jsme měli totální chaos. Pokud se chceme udržet v lize, musíme hrát úplně jinak. Chtěli jsme alespoň odjet s dobrým pocitem z druhé půle, což se nám zčásti povedlo, málem jsme ji vyhráli.“

VARTA FUTSAL LIGA - 15. kolo

SK Slavia Praha – FTZS Liberec 12:3 (10:1)

Branky a asistence: 3. Homola (Záruba), 3. Jošt (Leovski), 4. Jošt (Hájek), 4. Sláma (Jošt), 6. Brychta (Radovanović), 7. Radovanović (Záruba), 11. Jošt (Leovski), 14. Jošt (Leovski), 15. Homola (Záruba), 20. Jošt (Sláma), 37. Jošt (Křemen), 40. Křemen – 4. Vébr (P. Bína), 30. Benek (Rumler), 39. Rumler (Henzl). Rozhodčí: Laštovička, Kaštánek. ŽK: Záruba – P. Bína, Benek. Diváci: 250.

Liberec: Vogt (Plechatý) – Kratochvíl, P. Bína, Šíma, M. Bína, Rumler, Janáček, Daněk, Benek, Henzl, Vébr. Trenér: Benek.