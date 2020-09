Domácí byli od začátku aktivnější a činil se především Vnuk, který své spoluhráče zásoboval nezištnými přihrávkami. Jenomže Buchta se Seidlerem své šance nevyužili. Plzeňští neustále napadali rozehrávku hostujících hráčů a za svoji agilní hru byli náležitě odměněni na začátku čtvrté minuty. Vnuk nahrál na střed hřiště, odkud pálil přesně na zadní tyč Michal Holý.

O několik minut později byli Západočeši blízko k druhému gólu, ovšem Rick napálil jen tyč liberecké branky. Další velkou možnost měl před prázdnou klecí operující Ševčík, který ale trefil gólmana Vogta nohou do hlavy. Hostitelé se neustále tlačili dopředu. Když ani nadvakrát neuspěl Vnuk, zvýšil na 2:0 pro Plzeň až Michal Seidler, jenž zametl míč do odkryté kasy.

Druhá půle pokračovala v duchu té první. Nejprve se lavička Plzně dožadovala odpískání pokutového kopu po zákroku Vogta na Buchtu, ale vzápětí měl sám Buchta loženku, kterou zahodil. Ve 26. minutě se Plzeňští radovali potřetí. Seidler sklepl balon na střed, odkud Tomáš Buchta zahrál Vogtovi na housle a zvýšil na 3:0.

Minutu nato sehrála Plzeň hezkou kombinaci. Vnuk v situaci jeden na jednoho přihrál lobem na opačnou stranu, odkud zakončil Michal Seidler z voleje a bylo to 4:0 pro Interobal. Záhy si málem dal Liberec vlastní gól, když Rumler tečoval míč do břevna. Páté trefy se Plzeň přeci jen dočkala. Akci Vnuka se Seidlerem zakončil Tomáš Buchta, na kterého zívala prázdná branka.

Ve 36. minutě se zrodila zajímavá situace. Po faulu Janáčka byla nařízena desítka pro Plzeň. Seidlerovu ránu vyrazil Vogt za sebe, přičemž hrozící nebezpečí odvrátil jeden z libereckých hráčů na brankové čáře. Odraženou mičudu napálil Havel, po jehož bombě byl slyšet odraz od tyče.

Rozhodčí nejprve branku uznali, ale hostující trenér Aleš Benek ihned vystartoval na sudí. Plzeňský Vnuk z lavičky jasně konstatoval, že tohle nemohl být gól. Arbitři nakonec branku odvolali. Další desetimetrový kop zahrával Holý, ovšem změnu ve skóre nezařídil.

S blížícím se koncem zápasu se diváci v Plzni dočkali velkého návratu. Do hry se totiž zapojil Lukáš Rešetár a od fanoušků si vysloužil aplaus. Tři vteřiny před závěrečným hvizdem měl sám Rešetár velkou šanci, kterou ale Vogt zneškodnil. Ačkoliv i Liberec si dokázal vypracovat nějakou tu možnost, gól se mu vstřelit nepodařilo. Plzeň tak porazila Liberec 5:0.

„Podle předpokladů se do puntíku vyplnilo to, na co jsme se připravovali. Plzeň má velice silné mužstvo, které od začátku zápasu diktovalo tempo hry. Možná je to brzy a unáhlené po 1. kole, ale Plzeň je určitě právem pasovaný aspirant na letošní titul,“ ocenil kvality soupeře trenér Liberce Aleš Benek.

„Kvalitou a šířkou kádru se s nimi nemůžeme srovnávat. Jsem však na náš tým pyšný, protože jsme tím zápasem žili celých 40 minut a myslím si, že jsme pro Plzeň byli nepříjemným soupeřem. V utkání jsme měli dobré pasáže, na kterých budeme pracovat dál a pokusíme se je zúročit už v příštím domácím utkání,“ dodal Benek.

„Myslím, že jsme celý zápas byli jednoznačně lepším týmem. Na Liberec jsme vlétli a už po prvním střídání to mohlo být klidně 4:1, ale soupeře držel gólman celý zápas. Naopak Liberec jsme do šancí skoro vůbec nepouštěli. Pro nás je určitě důležité, že jsme do sezóny vstoupili nejen vítězně, ale i herně dobře,“ pochvaloval si plzeňský hráč Tomáš Vnuk.

1. Futsal liga

SK Interobal Plzeň – FTZS Liberec 5:0 (2:0)

Branky a asistence: 3. Holý (Vnuk), 16. Seidler (Holý), 26. Buchta (Seidler), 27. Seidler (Vnuk), 34. Buchta (Seidler). Rozhodčí: Matyš – Lasch. ŽK: Žampa (Liberec). Diváci: 300.

Sestavy

SK Interobal Plzeň: Němec (Lecjaks) – Buchta, Holý, Vnuk, Seidler – Rick, Kozár, Ševčík, Künstner – Rešetár , Havel.

FTZS Liberec: Vogt (Dlask) – J. Novotný, Rumler, Benek, Janáček, Jiří Šisler, Vobořil, Henzl, Žoček, Žampa, Šorsák.