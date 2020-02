Favoritem vzájemného duelu byli plzeňští hráči, ale do utkání vstoupili aktivněji paradoxně svěřenci trenéra Aleše Beneka. Jiří Šisler měl dvě dobré šance, kterak otevřít skóre, ale plzeňské konto zůstalo nezatíženo. Jako první tedy udeřili hostitelé, Martin Zdráhal prostřelil brankáře Vogta mezi nohy. Hned vzápětí ale bylo vyrovnáno.

Liberci vyšel brejk, který zakončil do vzdělenější šibenice Aleš Benek. Do vedení mohl Liberec poslat Šisler, ale ani tentokrát neuspěl. Radovala se tak znovu Plzeň, Michal Holý poslal míč pod víko liberecké brány. O necelou minutu později Liberec opět srovnal krok, když se střelou pod klacek prosadil Filip Henzl. To však nebylo z liberecké strany všechno.

FTZS se dvěma slepenými góly zásluhou Tomáše Janáčka a Štěpána Rumlera dokonce ujal vedení 4:2. S blížícím se koncem prvního dějství přidal pátý liberecký gól Filip Henzl a s Interobalem to nevypadalo vůbec dobře. Michal Štrajt sice rychle zareagoval, ale i tak odcházel do kabin spokojenější Liberec.

Západočeši nastoupili do druhé části nažhaveni a důkazem byly dvě rychle vstřelené branky z kopaček Tomáše Vnuka a Michala Kovácse. Stav zápasu tak byl rázem 5:5.

Rozhodující moment celého střetnutí přišel v čase 27:28, kdy plzeňské publikum rozradostnil Tomáš Vnuk, který využil prázdné branky, protože Liberec zkusil hru bez brankáře.

V závěru dramatické partie ještě Plzeň zahrávala desetimetrový kop, ovšem Vogt Štrajtův úmysl vystihl. Nic dalšího se už nestalo, a tak Interobal udržel těsné vedení a porazil Liberec 6:5.

Nutno podotknout, že Severočeši zanechali u lídra soutěže velmi dobrý dojem, byť se nakonec bodů nedočkali.

„Musím všechny pochválit. Byli jsme nebezpeční. Naše hra byla pestrá a v prvním poločase mohl být brankový rozdíl ještě větší. Myslím si, že jsme podali nejlepší výkon sezóny. Je škoda, že jsme si neodvezli aspoň bod. Zasloužili jsme si ho. Doufám, že dobře zregenerujeme a potvrdíme náš vzestup formy hned ve středu s Vysokým Mýtem,“ burcuje své svěřence trenér Liberce Aleš Benek.

„Mluvíme o tom a říkáme si to dokola pořád, že nejde takhle hrát. Myslíme si, že půjde všechno samo, že jsme mistři světa a potom takhle ten zápas vypadá. Jsem opravdu, ale opravdu vytočený a Liberec si nezasloužil v Plzni prohrát. Pokud si to někteří v hlavách nezmění, tak ta sezona pro nás může skončit špatně. Vidím jediné pozitivum v tom, že jsme ten výsledek otočili a bereme tři body,“ netajil rozčarování kouč Plzně Marek Kopecký.