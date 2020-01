Trenér Michael Vacek neskončil na postu hlavního trenéra z výsledkových důvodů, nýbrž kvůli zaměstnání. „Bohužel po pečlivém zvážení musím kvůli pracovním povinnostem rezignovat na funkci trenéra FTZS Liberec. Nezvládl bych se věnovat přípravě na tréninky a zápasy a celkově věnovat mužstvu tolik času, kolik je potřeba. Byla to pro mě obrovská zkušenost a moc jsem si to užíval,“ popsal důvod svého odchodu na klubovém webu.

O liberecký klub však obavy nemá. „Jsem přesvědčený, že tento mančaft má velkou budoucnost. Pokud se povede propojit zkušené hráče s nadějnými mladíky, nemám o tento klub strach,“ pokračuje Vacek.

Dnes už bývalý kouč nezapomněl poděkovat za příležitost, kterou dostal. „A na konec bych chtěl poděkovat vedení, že jsem dostal šanci trénovat prvoligový klub a přeji všem, ať se jim daří jak na hřišti, tak v osobním životě,“ uzavřel Michael Vacek. Jeho bratr František opustil místo asistenta poté, co skončil Michael.Vedení klubu jmenovalo na pozici hlavního trenéra Aleše Beneka, který stále ještě hraje, proto bude mít jeho funkce přízvisko hrající trenér.

„Je to pro mě velká výzva a zároveň obrovská zodpovědnost. Mým úkolem bude připravit nás co nejlépe na jednotlivá utkání a to, aby nás tréninky bavily a zároveň jsme se posouvali výkonnostně dál. Má pozice bude přesněji hrající trenér,“ nechal se slyšet Aleš Benek. „Budu se snažit to skloubit a jen čas ukáže, zda jsem schopen to obsáhnout celé tak, jak bych si představoval. Všichni v týmu se navzájem roky známe. Já věřím, že všichni kluci mě budou maximálně respektovat v nové roli a pomůžou mi,“ doufá Benek, že nebude mít problémy s autoritou.

Důležité pro něj bude, aby se v mužstvu nastavila některá pravidla. „Dosud jsem měl pocit, že máme v týmu deset trenérů a ne jednoho. Pokud se chceme někam posunout, tak si to musíme v týmu urovnat a nastavit jednoznačná pravidla. V týmu jsou jak starší a zkušenější hráči, tak hodně mladí. Kádr je široký, každý chce hrát,“ má jasno Benek, na čem bude také třeba zapracovat.

V případě, že nebude fungovat harmonie mezi hráči a jejich dodržování určitých pravidel, liberecký tým nečeká žádný progres. „Pokud by to bylo i nadále, že nebudeme táhnout za jeden provaz, tak by nám nepomohl ani Andreu Plaza (trenér Barcelony – pozn. redakce). Bylo by jedno, kdo nás trénuje. Věřím, že se nám podaří společně najít tvář a budeme pro všechny těžkým soupeřem,“ vyhlíží lepší zítřky nový hrající lodivod.

Benek má zároveň jasno o cílech pro zbytek sezony. „Náš hlavní cíl je zůstat v první lize. Třešničkou by bylo play off! Obojí v našich silách je a bude to jen o přístupu nás všech. Já se na tuto svou novou roli těším,“ říká na závěr Benek.

K trenérské změně se vyjádřil také předseda klubu FTZS Liberec Pavel Bína. „V prvé řadě bych chtěl oběma trenérům za odvedené služby poděkovat. Jak dobře všichni ví, v Liberci je po Alfě (Alfa Liberec – pozn. redakce) velká díra. Nikdo se zde futsalu nevěnoval na takové úrovni, abych byl přesvědčen o tom, že nám příchod oné osoby něco dá,“prozrazuje Bína.

„Trenérů, které jsme měli a máme vytipované, dokážeme spočítat na jedné ruce. Váca byl jedním z nich a svou roli vykonával svědomitě. Bohužel koncem roku se mu nakupily pracovní povinnosti a neměl tak spolu s bratrem dostatečný prostor pro přípravu,“ objasňuje Bína trenérskou rošádu. „S přípravou jim pomáhal už koncem roku právě Aleš, který má s trenéřinou bohaté zkušenosti,“ zdůvodňuje Bína, proč nakonec dostal důvěru Benek.

Další zápas odehraje Liberec na Spartě.