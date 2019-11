Hosté v Budějovicích začali slibně, když se v 7. minutě prosadil důrazný Janáček. Vedení však Severočechům nevydrželo moc dlouho, Benátovu střelu liberecký brankář Vogt vyrazil a k míči se posléze dostal Dominik Hric, který přesnou střelou vyrovnal.

Když velkou šanci nevyužil posléze Benek, udeřilo na druhé straně. Liberečtí totiž brzy nasbírali šest akumulovaných faulů a domácí Radouch poslal z desetimetrového kopu Dynamo do vedení.

Minutu před koncem prvního poločasu Radouch zaznamenal druhou trefu a opět z desetimetrového kopu. Zkraje druhé půle zadělal na drama Benek a v jihočeské metropoli se čekala nervy drásající koncovka tohoto ligového utkání.

Ta se ale nekonala, protože Benát zakončil do prázdné branky poté, co si míč vzal brankář Beránek, obešel všechny hostující hráče a předložil lahůdku Benátovi.

Vítězství Českých Budějovic 5:2 pak stvrdil krásným dloubáčkem po vzoru Karla Poborského Jasanský. Žádný další gól už nepadl. Dynamo tak uhájilo svoji domácí neporazitelnost, Liberec spadl na 10. místo v tabulce.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, aktivně jsme napadali rozehrávku soupeře a dostali se do vedení. Bohužel jsme dostali vyrovnávací gól prakticky z ničeho. Pak jsme doplatili na nedisciplinovanost, kdy jsme dělali zbytečné fauly a soupeř nás potrestal ze dvou dlouhých penalt,“ litoval liberecký trenér Michael Vacek.

„I druhý poločas jsme začali dobře, ale Budějovice jednoduchými nákopy na útočníka eliminovaly náš tlak. Bohužel ani dlouhá power play nám nepomohla,“ pokrčil rameny Vacek.

„Do zápasu jsme šli s tím, že se jedná o jedno z nejdůležitějších utkání v boji o play-off a odpoutání se od spodku tabulky. Od úvodu bylo střetnutí vyrovnané, hosté se dostali do vedení, ale my rychlou odpovědí Hrice srovnali krok na 1:1 a po dvou proměněných desetimetrových kopech Radoucha jsme šli do kabin s dvoubrankovým náskokem,“ ohlédl se za úvodním dějstvím kouč Dynama Vojtěch Vejvara.

„Bohužel hned zkraje druhé půle jsme inkasovali laciný gól a hosté se dostali do zápasu. Klíčovou postavou druhé půle byl brankář Beránek, který chytil několik šancí soupeře, pak sám pomohl rozhodnout po krásné individuální akci, kdy šel sám na brankáře a nádherně nahrál do prázdné branky Benátovi. Tím uklidnil náš tým. Poté přidal pátou branku Jasanský a zápas už jsme dohráli v klidu a zaslouženě zvítězili.“