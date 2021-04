Chrudimští se ujali vedení brankou David Drozda. Liberec však přispěchal s rychlou odpovědí, když se prosadil Tomáš Janáček. Ještě v prvním poločase vrátili hostům ztracené vedení Martin Doša a Yuri. Ve druhém dějství přidal Éverton čtvrtý gól a Chrudim si zbytek utkání už pohlídala. Po vítězství 4:1 se tak ujala v sérii vedení 2:0 a o svém postupu do semifinále může rozhodnout už zítra na domácím hřišti.

„Do utkání jsme po ofenzivní stránce vstoupili dobře, ale vyrobili jsme několik chyb v obraně a tímto darovali Liberci několik šancí. Povrch z gumy zpomaloval tempo hry a je výhodnější pro mužstva, která chtějí bránit. I přesto se nám ale podařilo třikrát skórovat. Po pauze jsem chtěl po hráčích, aby kontrolovali hru, a to se povedlo. Obranu jsme zlepšili a již mnoho věcí Liberci nepovolili. Odjeli jsme s druhým bodem a udělali další krůček ke splnění našeho cíle,“ pochvaloval si trenér Chrudimi Felipe Conde.

„Páteční výkon se hodnotí určitě lépe než v prvním zápase. Dalo by se říct, že jsme tentokrát hráli na hranici svých možností a za to jsem na kluky pyšný. Dobře jsme bránili, skákali jsme do střel a podržel nás i brankář Dlask. Snažili jsme se i více držet míč a pokusit se vytvořit si nějaké další šance, ale soupeř si zejména ve druhém poločase zápas pohlídal,“ řekl asistent trenéra Liberce Ondřej Vlach.

Čtvrtfinále play-off 1. FUTSAL ligy - 2. zápas

FTZS Liberec - FK Chrudim 1:4 (1:3)

Branky a asistence: 9. Janáček (Žampa) - 7. D. Drozd (Koudelka), 12. Doša (Felipe), 15. Yuri (D. Drozd), 27. Éverton (Felipe). Rozhodčí: Kresta - Vaněk. ŽK: Henzl (Liberec). Hráno bez diváků. Stav série: 0:2.

Sestavy

FTZS Liberec: Dlask (Plechatý) - Žampa, Henzl, Vrabec, Janouš, Knejzlík, Šisler, Zdržálek, Rumler, Bína, Janáček, Žoček, Baláž. Trenér: Benek.

FK Chrudim: Rennan (Javorski) - Mareš, Balog, Koudelka, Kubát, Malý, D. Drozd, Éverton, Felipe, Doša, Yuri, Mužík, P. Drozd. Trenér: Conde.