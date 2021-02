Hráči Liberce hostovali v Chrudimi, kde byli jednoznačným favoritem domácí. Ti svoji úlohu splnili beze zbytku, když Liberec porazili 8:2. Hattrickem se zaskvěl chrudimský Yuri.

„Soupeři gratuluji k zasloužené výhře. Byla to srážka s vlakem. Po dobře odehraných předešlých zápasech jsme si mysleli, že to tak nějak půjde samo, ale Chrudim nám ukázala v obou poločasech, že právem patří na špičku ligy. Sice jsme se po brejku dostali do vedení, ale Chrudim hrála skvěle. Dělal nám velké problémy jejich pohyb," řekl hrající trenér Liberce Aleš Benek.

„Špatně jsme zavírali prostory a pozdě jsme nabírali hráče. Čekal jsem, že budou šetřit síly a projeví se i únava z cestování z utkání Ligy mistrů. Ani jedno se však nevyplnilo. Až na pár zaváhání nás do ničeho nepustili. Hráli ve vysokém tempu a pro nás to byla dobrá škola. Utkání si určitě detailně rozebereme a budeme se snažit během reprezentační pauzy dobře a poctivě trénovat, abychom do dalších bojů byli lépe připraveni," dodal Benek.

„ Odehráli jsme dobrý zápas, přesto jsme ale udělali několik chyb plynoucích ze ztráty koncentrace. Bylo to ale lepší, než jsem očekával. Postavili jsme se kvalitnímu, dobře organizovanému týmu. Kluci utkání zvládli velmi dobře," pronesl kouč Chrudimi Felipe Conde.

Českolipští Démoni se představili na palubovce Českých Budějovic, kde s tamním Dynamem svedli dramatickou bitvu. Z ní jako vítězové nakonec vyšli Jihočeši, kteří si připsali tři body za výhru 3:2.

Liberec se v tabulce nachází na šestém místě se ziskem 20 bodů, Česká Lípa je až desátá s pouhými sedmi body. Svěřenci trenéra Karla Kruliše odehráli už patnáct zápasů, z nichž pouze dva vyhráli a jednou remizovali.

1. FUTSAL LIGA - 9. kolo

FK Chrudim - FTZS Liberec 8:2 (4:1)

Branky a asistence: 6. Felipe, 11. Yuri (Felipe), 12. Everton (Doša), 20. D. Drozd (Everton), 24. Yuri (Litviněnko), 26. D. Drozd (Yuri), 35. Felipe (Litviněnko), 39. Yuri (Slováček) - 5. Henzl (Vobořil), 27. Šisler (Baláž). Rozhodčí: Markovský - Havlík. ŽK: Janáček, Bína (oba Liberec). Hráno bez diváků.

Sestavy

FK Chrudim: Litviněnko (Javorski) - Felipe, Everton, Slováček, Kubát, D. Drozd, Koudelka, Balog, Doša, Yuri, Mužík, P. Drozd. Trenér: Conde.

FTZS Liberec: Vogt (Plechatý) - Novotný, Šisler, Žampa, Rumler, Vrabec, Baláž, Vobořil, Henzl, Janáček, Bína, Žoček. Trenér: Benek.

Dynamo PCO České Budějovice - FC Démoni Česká Lípa 3:2 (1:0)

Branky a asistence: 4. Hric (Hrbáč), 28. Hric (Sláma), 37. Benát - 35. Hrubý, 37. Rott (Havrda). Rozhodčí: Matyš - Pivoňka. ŽK: Pouzar - Caizl. Hráno bez diváků.

Sestavy

Dynamo PCO České Budějovice: Beránek (Pícha) - Hric, Sláma, Benát, Jasanský, Hrbáč, Pouzar, Peterek, Hric. Trenér: Vejvar.

FC Démoni Česká Lípa: Mareš (Kirov) - Abrham, Kubelka, Fichtner, Rott, Klimt, Jiráský, Bialek, Švec, Zapletal, Caizl, Havrda, Hrubý. Trenér: Kruliš.