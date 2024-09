„Nebyly to lehké zápasy, protože holky neměly půl roku žádný futsalový zápas, hrály fotbal nebo plážák. Proto jsme chtěli, aby před kvalifikací odehrály nějaké utkání, aby se dostaly do tempa. Už v srpnu jsme v Teplicích měly soustředění, tam se nabírala fyzička," informuje Štverák, jemuž asistuje bývalý hráč Balticflory Teplice Michal Salák.

První zápas proti Norkám nebyl úplně podle představ trenérského štábu, hračky se ale druhý den dokázaly zlepšit. „Z lavičky jsme vnímali, že v odvetě jsme byli k vítězství blíž než v tom prvním zápase. Už jsme věděli, jak Norsko hraje, snažili jsme se vysunout obranu, rychleji střídat," chválí hlavní trenér české reprezentace.

Futsal Česko - Norsko v Teplicích | Video: Deník/František Bílek

Hvězdou obou střetnutí byla jednoznačně Denisa Skálová (na snímcích ji najdete s číslem 9). Dala tři góly, zároveň ale spálila spoustu šancí včetně penalty v prvním souboji. „Je to škoda, mohly jsme vést 2:0, bylo by to klidnější. Věděly jsme od trenérů, že ta brankářka je horší nahoře, chtěla jsme to tam dát, ale bohužel se mi to nějak podařilo vystřelit míč dolů. A vychytala mě," lituje agilní plavovlasá pivotka svého nezdaru.

Jinak ale zářila, z českého týmu se jí dokázala vyrovnat málokterá spoluhráčka. „Byly to dobré konfrontace. Norky to hrály jednoduše, na pivotku. Byly silově založené."

Norský celek si trenérský štáb Češek vybral záměrně. V prvním utkání zmiňované kvalifikace se totiž lvice střetnou se Severním Irskem. „To bude hrát podobně jako Norky," má Štverák načtené soupeřky. V Teplicích se představí ještě Francie a Ukrajina. „To, že prostředí známe, bude naše výhoda. Ale bude to nesmírně těžká skupina, z losu jsme nadšeni nebyli. Vždyť Ukrajinky jsou finalistky posledního Eura! A dál postupují jen vítězky naší základní skupiny."