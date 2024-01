V rámci 16. kola nejvyšší futsalové soutěže zavítal Liberec do Ústí nad Labem, kde se utkal s domácím Rapidem. Před utkáním platilo, že liberečtí s tímto soupeřem nikdy neprohráli a platí to i nadále, když remizovali 3:3, ale mohli pomýšlet i na výhru.

FTZS Liberec pořádal již 9. ročník futsalového turnaje Lites Cup. Ilustrační video. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

Skóre utkání otevřelo domácí Ústí v šesté minutě, když se prosadil Novák. Jenže hned za minutu vyrovnal liberecký Vyčítal. Stejná situace se opakovala ve třinácté, respektive čtrnácté minutě. Rapid poslal do vedení Jiří Zápotocký, ale Marek Bína ihned reagoval a po samostatném úniku vyrovnal. Hosté se dostali poprvé v zápase do vedení na konci prvního poločasu, trefil se Mesquita. Na další a nakonec poslední gól zápasu se čekalo až do 37. minuty. Jaroslav Zápotocký srovnal na 3:3 a zařídil tak dělbu bodů.

„Podle mého názoru se jednalo o spravedlivou remízu, na obou stranách bylo velké množství neproměněných šancí. Druhý poločas jsme byli pod větším tlakem soupeře, udeřit jsme mohli z brejků. S bodem jsme spokojeni,“ hodnotil vyrovnaný duel trenér FTZS Liberec Karel Vrabec.

Jeden z hráčů na druhé straně s ním byl ve shodě. „Do začátku zápasu jsme vstoupili lépe my, bohužel po vlastních chybách jsme šli do šaten za stavu 2:3. Do druhého poločasu poločasu jsme nastoupili s tím, že zapas otočíme. Nakonec jsme pouze dorovnali na konečných 3:3. Za mě zasloužená remíza pro obě strany,“ nechal se slyšet Martin Gajdoš.

FC Rapid Ústí n. L. - FTZS Liberec 3:3 (2:3)

Branky: 6. Novák (Gajdoš), 13. Jiří Zápotocký (Vobořil), 37. Jaroslav Zápotocký (Gajdoš) – 7. Vyčítal (Daněk), 14. Bína (Žoček), 19. Mesquita (Bína). Karty: 20. Koc, 34. Vobořil, 40. Jaroslav Zápotocký – 6. Mesquita, 9. Jelínek, 20. Araujo. Rozhodčí: Nešněra – Lasch, Mollinger. Diváci: 137.

Sestavy:

Ústí n. L.: Grümann (Skokan) – Jiří Zápotocký, Vobořil, Jaroslav Zápotocký, Žežulka – J. Novotný, J. Novák, Vondrka, M. Gajdoš – připraven Vávra, připraven Koc, připraven M. Čapek.

Liberec: Vogt (Dlask) – Daněk, Žampa, Mesquita, Araujo – T. Jelínek, M. Bína, Žoček, Vik – Vyčítal, Zounek.