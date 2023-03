FTZS prohrál s Chrudimí i druhý zápas. S výkonem jsme ale spokojení, říká Bína

Tomáš Honzejk sportovní reportér

Favorit je v této sérii jasný. Proti patnáctinásobnému a zároveň úřadujícímu mistru nejvyšší futsalové ligy z Chrudimi, který má na své soupisce mnoho Brazilců a skončil druhý v základní části, se postavil liberecký celek FTZS, jenž bojoval do posledního kola o postup do play-off. To se mu nakonec povedlo, ale na Chrudim zatím bohužel nestačí. Po venkovní vysoké prohře 2:11 padl také doma poměrem 0:3 a v sérii hrané na tři vítězná utkání je blízko vyřazení.

Liberečtí futsalisté prohráli druhý zápas čtvrtfinále s Chrudimí na domácí palubovce 0:3. | Foto: Jaroslav Tomášek/FTZS Liberec