Počtvrté za sebou se futsalový celek FTZS Liberec umístil na konečné sedmé příčce nejvyšší české soutěže. V sérii s favoritem z Chrudimi padl v nejkratším možném čase poměrem 0:3. Dva zápasy však ukázaly, že jde tým dobrým směrem a v budoucnu by při pokračující práci mohl myslet na vyšší umístění.

FK Chrudim - FTZS Liberec 5:1 | Foto: Aleš Vladyka

"Máme za sebou bohužel poslední zápas play-off i celé sezony. Musím kluky pochválit za celou sérii. V posledním utkání mě mrzí hlavně obdržený gól do kabiny, kdy jsme mohli jít do druhé půle s nerozhodným výsledkem, což jsme si dle mého názoru za výkon zasloužili. Opět mě mrzí naše nízká produktivita. Bylo to prokletí celou sezonu, na vstřelenou branku jsme pokaždé spálili nespočet příležitostí. Gratuluji soupeři k postupu. Věřím, že to neměli tak jednoduché, jak každý předpokládal. Přeji Chrudimi hodně štěstí do dalších bojů a brzké uzdravení Ewertona," popřál sportovně trenér Karel Vrabec druhému celku základní části.

I přestože se nepovedlo splnit předsezonní cíl, v klubu nakonec panuje spokojenost. "Sezonu hodnotíme pozitivně, byť jsme chtěli skončit šestí po základní části. Nejsme tým alibistů, stanovujeme si vždy předsezonní cíl. Čtyřikrát za sebou jsme skončili na sedmém místě. Chtěli jsme se posunout výše a zahrát si play-off proti týmu, se kterým bychom mohli vývoj ještě více zdramatizovat. Byla by to například Sparta či Slavia, což jsou určitě hratelnější soupeři, než Chrudim," mrzelo kapitána Pavla Bínu.

Sezona nekončí! Futsalisté Liberce si výhrou nad Olomoucí zajistili play-off

Dlouho to však vypadalo, že se možná do vyřazovací části ani nepodívají. "Honili jsme umístění až v závěru, kdy jsme doma porazili Perštejn v důležitém utkání, vyhráli na Spartě a doma vše potvrdili s Olomoucí, čímž jsme se dostali na sedmou příčku. Během ročníku jsme se potýkali s výsledkovou krizí. Dobře rozehrané zápasy se nám nedařilo dotáhnout do vítězného konce. Ze šesti zápasů, které skončili remízou, jsme dle mého názoru čtyři měli vyhrát a pohybovali bychom se v tabulce jinde," hledá muž s páskou příčiny neúspěchu.

Před startem tohoto ročníku byli někteří fanoušci skeptičtí. "Říkalo se, že jsme oslabili. Já si to ale nemyslel. Jsme v podstatě jediný tým, který je postavený pouze z českých hráčů. Působí zde mnoho libereckých kluků a odchovanců. Na to jsme patřičně hrdí a chceme v tom pokračovat. I s takovým týmem dokážeme hrát vyrovnaná utkání se špičkou ligy," říká pyšně jeden ze zakládajících členů FTZS.

Koloběh sportu je nezastavitelný. Jeden ročník skončí, ale už je potřeba myslet na ten následující. "Teď se pomalu začneme připravovat na další sezonu, kdy bychom se opravdu chtěli posunout o příčku výše. Máme tříměsíční pauzu, takže je dostatek času na nachystání," uzavírá Bína futsalovou sezonu pod Ještědem.