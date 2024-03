Ve čtvrtfinálové sérii jsou liberečtí futsalisté velkým outsiderem proti Interobalu Plzeň. Přesto ja za poslední sezony vidět progres Severočechů, kteří se stále více přibližují špičce ligy. V prvním utkání sice padli ve městě piva, ale po dobrém taktickém výkonu odjížděli s hlavami nahoru.

Liberec nestačil v prvním čtvrtfinálovém utkání na favorita z Plzně. | Foto: se svolením FTZS Liberec

„Předvedli jsme velmi dobrý výkon po všech stránkách. Byli jsme dobře připraveni a namotivovaní na play-off. Zápas jsme si užili a byli nebezpeční. Měli jsme čtyři nebo pět situací, kdy jsme šli sami na bankáře, bohužel ani jednu neproměnili. Stejně tak 10m kop za šest faulů. Mrzí to, protože branku jsme si zasloužili,“ pronesl smutně předseda klubu Pavel Bína, který je zároveň sportovním ředitelem.

Na svůj tým je však i přes prohru hrdý. „Opticky mohl být výsledek přijatelnější, například 1:4. Bylo by to pro nás samozřejmě lepší, ale určitě se nemáme za co stydět. Předvedli jsme nebojácný, sebevědomý a takticky zdatný výkon. Dobře jsme bránili jejich hru v pěti, kterou mají skvělou. Je to vzpruha do dalších zápasů a doufám, že to Plzni v pátek ještě více znepříjemníme v domácím prostředí,“ přál by si Bína.