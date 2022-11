Liberecké Gazely na domácí vítězství proti Brandýsku navázaly jednobodovým ziskem z Prahy. Duel se Sapou přinesl pět branek na obou stranách. Se ziskem jednoho bodu jsou pravděpodobně spokojeny oba celky, protože po celý zápas to byla těsná přetlačovaná.Liberečtí vstoupili do zápasu skvěle, když vedli 1:0 a 2:1. Kvůli častým faulům se ale Sapa dostávala k trestným kopům a těmi do poločasu skóre otočila. Po šesti minutách druhého dějství vyrovnal Pokorný, ale šikovní hráči domácích znovu odskočili, tentokrát po dvou slepených gólech na 5:3. Do konce zbývaly čtyři minuty a Gazelám byla nabídnuta možnost desetimetrového kopu, kterým nepohrdly… Zejména za druhý poločas zaslouženou remízu, vystřelil hostům Gschwentner, který zaznamenal svůj třetí divizní gól.

Co k duelu řekl zadák Gazel Adam Pokorný: "Podali jsme, zejména ve druhém poločase, kvalitní výkon proti technicky dobře vybavenému soupeři. Nakonec z toho byla remíza, kterou bereme…"Branky: Látal 2, Tran Huy Anh 2, Le Huy Hiep – F. Henzl, Abrahám, Pokorný, Bohata, Gschwentner. Gazely: Lukeš – Abrahám, Burkoň, Drzymala, Bohata, Pokorný, Rajchman – F. Henzl, Kordík, R. Tomášek, Sluťák, Gschwentner.

Pampuch Liberec – Wizards DMM Praha 10 1:8 (1:4)

Pampuchu se domácí zápas výsledkově ani herně nepovedl, když padl s favoritem soutěže. Domácí vstoupili do zápasu velice aktivně a vytvořili si hned několik zajímavých příležitostí, které však nedokázali přetavit v tolik potřebné góly. To zkušení Wizards si počínali v zakončení lépe a po 16 minutách vedli 4:0. Do poločasové sirény snížil skóre Čermák. Ve druhém poločase hrál Pampuch svoji nacvičenou hru bez brankáře, s pěti hráči v poli, ale obrana „Čarodějů“ působila jako nepropustná hráz. Branky přibývaly, ovšem na druhé straně, než by si domácí obecenstvo přálo. Krutý výsledek pro domácí završili Wizards dvěma góly v samotném závěru utkání a z Liberce tak odvážejí plný počet bodů.

Smutný byl po utkání domácí lodivod, Luboš Vyhlídko: „Mrzí mě, že jsme opět neproměnili nespočet šancí a soupeři jsme většinu gólů darovali sami. Nutno říct, že ten nás trestal ze všeho, co v zápase měl, a to zapříčinilo krutý výsledek“.

Branky: Čermák – Vácha 2, Urych 2, Chalupa 2, Novák 2. Pampuch: Bukhvak (Vik) – Hybner, Soukeník, Wanacki, Gasquez, Průcha – Čeřovský, Čermák, Pekař, Lochman, Firman.

Během následujícího víkendu se představí oba liberečtí zástupci doma. V hale míčových sportů Sport Parku Liberec vyzve Pampuch prvoligovou rezervu Olympiku Mělník v sobotu 19. listopadu v 19.30. Na Gazely čeká v neděli 20. listopadu od 18 hodin Brazil Kladno, čímž dojde k souboji třetího se čtvrtým.