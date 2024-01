Poslední víkend minulého roku se konal již tradiční futsalový turnaj Lites Cup, který zapsal svůj 9. ročník. Na palubovce v libereckém Sport Parku bylo k vidění mnoho známých tváří. Například futsalisté FTZS Liberec Jakub Žoček s Pavlem Bínou, fotbalista Slovanu Liberec Tomáš Polyák nebo legenda Jiří Štajner, který tentokrát oblékl rukavice a stoupl si mezi tři tyče.

FTZS Liberec pořádal již 9. ročník futsalového turnaje Lites Cup. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Párkrát jsem tu byl hrát a letos poprvé jsem si turnaj užil jako brankář. Hrát už nemohu, tak mi kluci říkali, abych šel alespoň do brány,“ prozradil bývalý reprezentační útočník, co ho přimělo ke změně pozice. Nebyla to však jeho premiéra, což dokázal několika pěknými zákroky. „Do malých branek si poslední dva nebo tři roky chodím zachytat, takže to bylo dobré,“ dodal majitel tří prvoligových titulů.

Podobné akce většinou přilákají také aktivní fotbalisty. „Turnaj je to dobrý, ale pokazili jsme pár zápasů. Má to svou kvalitu a je to pěkný turnaj,“ nechal se slyšet Tomáš Polyák. Stejně jako ostatním sportovcům i jemu už chyběla nějaká aktivita. „První týden si většinou všichni odpočineme, ale pak už chceme něco dělat. Buď máme individuální plány nebo hrajeme futsal. Pohyb je potřeba,“ uznal člen širšího kádru Slovanu, který bude na jaře nejspíše hostovat v druholigovém Varnsdorfu.

Tam už také zahájil tréninky s mužstvem. „Přípravy bývají těžké a nejsou moc příjemné. Zároveň se na to ale už těším, protože fotbal chybí,“ řekl mladý záložník.

Lites Cup pořádá prvoligový futsalový klub FTZS Liberec, který měl své bývalé i současné hráče v týmu Old Boys Liberec. „Turnaj si každoročně užívám. Podali jsme standardně dobrý výkon. Bylo to super. Sešlo se hodně týmů a kvalitních hráčů, nikdo se nezranil, takže jsem spokojený,“ zmínil Jakub Žoček, jeden ze současných futsalistů.

Také jemu už chyběl pohyb mezi svátky. „Na každou sportovní akci chodím rád. Podle hojné účasti si troufnu říct, že jsou tu rádi všichni. Je to určitě lepší, než se doma válet a cpát se bramborovým salátem,“ smál se jeden z pilířů Zlého Snu.

S každým ročníkem se také zvedá kvalita turnaje. „Úroveň byla minimálně stejně dobrá jako loni, ne-li lepší. Sešlo se mnoho kvalitních fotbalistů i futsalistů a turnaj měl úroveň,“ ohodnotil člen vítězného kádru. „Každý turnaj se hraje proto, aby se zvítězilo. Konkurence byla velká. Podali jsme dobrý týmový výkon, hráli kombinačně a kvalitně. Díky tomu jsme to dotáhli až k vítězství,“ pravil s úsměvem.

KONEČNÉ POŘÁDÍ LITES CUP 2023:

1. místo: Old Boys Liberec

2. místo: FŇ Team

3. místo: Bohemians Praha 1905

4. místo: BK



NEJLEPŠÍ HRÁČ:

Daniel Novák (FŇ Team)

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ:

Tadeáš Vik (BK)