V 7. kole futsalové divize přes hattrick Beníška padly Liberecké Gazely doma s Brandýskem a Pampuch na Kladně nedal ani gól a také prohrál. Zatím je tak Pampuch v tabulce pátý a Gazely předposlední.

Divizní futsal - ilustrační foto. | Foto: Petr Zbranek

Pampuch hraje příští zápas doma v neděli 10. prosince od 18 hodin proti Sapě Praha a Gazely v neděli v 19.30 v České Lípě.

Liberecké Gazely - Brandýsek 4:8 (1:3)

Kouzlo domácí pevnosti z loňského roku je ta tam. I po sedmém kole mají Gazely pouze jedinou výhru. Na palubovce to od celého týmu, možná s výjimkou Tomáše Beníška, bylo také málo. Gazely se sice ujaly vedení, ale od té doby tahaly za kratší konec. Sice to téměř až do konce bylo o gól, o dva, ale kluci z Brandýsku si svým vyspělým taktickým výkonem za vítězstvím šli více a zaslouženě berou všechny body.

Branky: Tomáš Beníšek 3, Abrahám. Sestava: Lukeš - Kowalík, Pokorný, Vávra, Abrahám, Kordík, Moc, Řezka, Beníšek, Roth.

FC Brazil Kladno - Pampuch Liberec 3:0 (1:0)

Po pár sekundách šli domácí do vedení, ale bez výrazných šancí se hrálo celý poločas. Ve druhé půli již byli Liberečtí aktivnější, ale nedařilo se jim správně řešit situace nebo střely končily těsně vedle. Při závěrečné power-play byl Pampuch blízko vyrovnání, ale zbytečně ztratil balón a Kladenští zvýšili na 2:0. Jelikož Liberec měl brzy měli pět akumulovaných faulů, byla otázka času, kdy přijde ten šestý. Z 10metrového kopu dal na 3:0 Dlouhý. Liberec jen orazil tyčku.

Branky: 1. a 37. Dlouhý, 36. Zelenka. Liberec: Vik - Mitáč, Pitloun, Vlach, Gazquez - Čermák, Bendák, Barac V., Novák.