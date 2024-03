Po čtyřech porážkách v řadě přišlo v posledním kole vzývané vítězství. Liberečtí futsalisté se vydali na dalekou cestu do Brna, kde se postavili domácímu Helasu. Zodpovědný výkon v obraně a smrtící útoky zajistily hostujícímu celku vítězství 4:1 a konečné sedmé místo po základní části.

Futsalisté FTZS Liberec zvítězili v posledním kole na půdě Hellasu Brno 4:1. Ilustrační foto. | Foto: se svolením FTZS Liberec

V prvním poločase padaly míče pouze do jedné branky, a to té brněnské. „Domácí v první půli drželi po většinu času balon a my útočili na brejky ze zabezpečené obrany. Povedlo se nám dostat do vedení 3:0 a Brno přešlo ke konci poločasu ke hře bez brankáře. Tu jsme dobře ubránili,“ chválil nastavenou taktiku kapitán Jakub Žoček.

Po přestávce se navíc povedlo ještě zvýšit vedení. „Ve druhém poločase jsme dali gól na 4:0, který nás uklidnil. Nebyli jsme už pod takovým tlakem a dostali se více do hry. Soupeř se nadechl pouze na jeden gól, kterým snížil. Bylo tam ale ještě spoustu situací na jedné či druhé straně, které mohly skončit dalšími brankami,“ uvědomoval si muž s páskou na ruce.

Výhra znamená, že Liberec skončil opět sedmý a ve vyřazovací části ho čeká favorit z Plzně. „Já osobně hodnotím konečné umístění jako zklamání. Pátým rokem jsme na sedmém místě a chybí nám opět pár bodů, abychom byli výše. Bohužel jsme prohráli domácí zápasy s Brnem či Chomutovem, které chceme zvládat, abychom na tom byli v tabulce lépe. Do play-off jsme se sice dostali, ale cíl sezony jsme nenaplnili. Přesto jsem na kluky hrdý. Nebyly to lehké zápasy a vždy v sezoně přijdou chvíle, kdy se daří a kdy ne,“ dodal Žoček s poznákou, že na pátou Kadaň ztratilo jeho mužstvo pouhé dva body.