/FOTO/ Po vysoké domácí výhře 10:1 nad osmým Mělníkem se v Liberci obecně čekalo, že hráči FTZS zvládnou také následující duel před vlastními diváky proti předposlednímu celku ŽV Brno. Opak byl ale pravdou. Domácí ani jednou v utkání nevedli a v závěru jen korigovali výsledek na konečných 3:6.

FTZS Liberec padl poměrně překvapivě na domácí půdě se Žabinskými Vlky z Brna 3:6. | Foto: se svolením FTZS Liberec

„Oba týmy měly do zápasu stejný nástup. Bylo tam hodně minisoubojů, které jsme bohužel prohrávali a soupeř šel do vedení. Ve druhé části první půle jsme dominovali a soupeře tlačili. Bohužel jsme z tlaku branku nevstřelili a do kabin se odcházelo za stavu 0:1,“ pokrčil rameny kapitán Liberce Jakub Žoček.

Po přestávce se domácím sice podařilo vyrovnat, ale vlastní chyby je stály zápas. „Na začátku druhého poločasu jsme vyrovnali po krásné individuální akci Allanzina. Poté dal bohužel soupeř tři branky po našich individuálních chybách a srazil nás na kolena. Výsledek už jsme zvládli jen korigovat a zápas prohráli. Určitě bych vypíchl výborně chytajícího gólmana soupeře. Brno si odvezlo důležité tři body, ale troufnu si říct, že jsme nebyli horším týmem,“ pravil smutně muž s kapitánskou páskou.

Studenec jako Sparta či Plzeň. S jednou výjimkou: Na soustředění teklo pivo

FTZS Liberec - ŽV Brno 3:6 (0:1)Branky: 21. Allanzin, 37. Daněk, 39. Jelínek – 4. Koutný (Hansl), 26. Chráscina (Koutný), 28. Havlín (Chráscina), 31. Hansl, 36. Havlín (Chráscina), 39. Havlín. Karty: 27. Žoček, 38. Daněk – 11. Havlín. Rozhodčí: Černý – Vlašič – Vlašič. Diváci: 250.

Sestavy:

Liberec: Vogt (Jerasov) – Žoček, Žampa, Vik, Vyčítal, Zounek, Bína, David, Allan, Jelinek, Daněk. Trenér: Vrabec Karel.

Brno: Pšurný (Večeřa) – Chroust, Kratochvíl, Svoboda, Formáček, Hansl, Koutný, Havlín, Chráscina. Trenér: Toman Radek.