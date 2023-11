V rámci 9. kola nejvyšší futsalové ligy přivítali liberečtí futsalisté pražskou Slavii, na kterou historicky umějí zahrát. Potvrdili to i tentokrát, když byl poločasový výsledek 0:0. Po přestávce se ale potvrdila kvalita sešívaných, kteří si trpělivě počkali na zaváhání domácích a připsali si výhru 3:1.

Ilustrační foto z domácího utkání proti Olomouci. | Foto: Jaroslav Tomášek/FTZS Liberec

„Myslím si, že první poločas byl z naší strany dobrý. Dobře jsme bránili a měli ojedinělé šance. Slavia sice potvrzovala roli favorita a vytvořila si více šancí, ale my drželi skvělý poločasový výsledek. Nakonec je z toho hořká prohra. Sami nedáváme góly a děláme chyby, které takto zkušený tým potrestá. Pak zápas těžko honíme,“ hodnotil těžký duel brankář Dominik Vogt.

Zdroj: Youtube

Jeho nadřízený s ním v mnoha ohledech souhlasil. „Do zápasu se Slavií jsme šli s velikým respektem. Víme o její kvalitě a chtěli jsme uhrát co nejlepší výsledek. První poločas jsme makali a dodržovali vše, jak jsme si řekli. Kdybychom lépe vyřešili těch pár možností v přečíslení, mohl být zápas ještě zajímavější,“ ohlédl se za prvním bezgólovým dějstvím trenér Karel Vrabec.

Po přestávce už se přibližně 300 diváků branek dočkalo. Bohužel pro většinu z nich hlavně do domácí sítě. „Ve druhé půli jsme malinko zaváhali v obraně, pozdě dostoupili Hrdinu, a ten milimetrovým pasem našel Havrdu. Poté jsme inkasovali po naší chybě na 0:2 a už to bylo těžké. Slavia ukázala trpělivost a nedopustila se jediné chyby, na kterou jsme čekali. Na druhou stranu využili hned naše první zaváhání v obraně. Odehráli jsme dobrý zápas, ale na Slavii to holt nestačilo, pokrčil rameny kouč Liberce.

FTZS Liberec - SK Slavia Praha 1:3 (0:0)

Branky: 39. Rabisco - 24. Filip Havrda, 25. Jan Křemen a 39. Jan Křemen. Rozhodčí: Jan Kresta, Jiří Lasch a Lubomír Řeháček. Diváci: 300.

Sestavy:

Liberec: Jakub Dlask , Dominik Vogt - Viktor Žampa , David Vyčítal , Pavel Bína , Allanzin , Jakub Šorsák , Filip Zounek , Rabisco , Marek Bína , Jakub Daněk , Tomáš Jelínekhlavní trenér: Karel Vrabec.

Slavia: Adam Vondráček, Jan Žežulka - Martin Brychta, Filip Vaktor, Antonín Hrdina, Tomáš Kuchta, Jan Křemen, Mykola Kodackyj, Matúš Ševčík, Ondřej Míča, Filip Havrda, Jan Homola, Denis Sandeckij, Zdeněk Sitahlavní trenér: Zdeněk Sláma.