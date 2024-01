Futsalisté libereckého FTZS si připsali třetí výhru z posledních čtyř utkání a postupně stoupají tabulkou vzhůru. Momentálně se nachází na sedmém místě s dvoubodovou ztrátou na pátý Chomutov. Naposledy porazili na domácí palubovce Olomouc vysoko 9:2.

FTZS Liberec porazil na domácí palubovce Olomouc vysoko 9:2. | Foto: se svolením FTZS Liberec

„Co se týče prvního poločasu, byl to za mě až moc otevřený futsal, kdy bylo mnoho šancí na obou stranách a jen náhodou to skončilo 1:0 pro nás. Chtěl bych vyzdvihnout brankáře Dominika Vogta, který nás hodně podržel,“ hodnotil první dějství kapitán týmu Jakub Žoček.

ANKETA: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub okresu Liberec za rok 2023!

Po chudé první půli přišla druhá, ve které padlo hned deset branek, z toho osm vstřelili domácí. „Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji. Sice jsme hned na začátku inkasovali, ale vzápětí jsme se dostali zpět do hry a po soustavném tlaku přidali další branky. Soupeř se následně odhodlal k power-play, nám se podařilo skórovat do prázdné brány a v klidu jsme si pohlídali vítězství. Pomalými krůčky míříme na místa, kde bychom se chtěli udržet až do play-off,“ vyklíží kapitán závěrečnou část sezony.

FTZS Liberec - SKUP Olomouc 9:2 (1:0)

Branky: 12. Daněk (Allan), 23. Allanzin (David), 28. Jelínek, 31. Jelínek (Vik), 33. Allanzin, 34. Vyčítal (Zounek), 35. Vyčítal (Zounek), 36. Žampa, 38. David (Žoček) – 22. Lapčík, 39. Zapletal. Žluté karty: 9. Žoček, 18. Vogt (oba FTZS). Rozhodčí: Kresta – Dragoun – Nagy. Diváci: 200.

Sestavy:

Liberec: Vogt (Jerasov) – Žoček, Allan, David, Bína, Zounek, Vyčítal, Vik, Žampa, Jelínek, Daněk. Trenér: Vrabec Karel.

Olomouc: Javorski – Lapčík, Zapletal, Brázdil, Janečka, Šipka, Minx, Křižák. Trenér: Janečka.