Liberečtí futsalisté se po úvodní prohře v tomto roce rozjeli a v posledních čtyrech případech nepoznali pachuť porážky. Ba co víc, hned třikrát zvítězili a tabulkou stoupají na předsezonní vytyčené pozice. Naposledy to odnesl Mělník, kterého domácí FTZS přejel vysoko 10:1.

Liberečtí futsalisté nedali v domácím utkání Mělníku šanci a zvítězili vysoko 10:1. | Foto: se svolením FTZS

„Mašina se rozjela od první minuty a tým na hřišti dominoval od začátku až do konce. Jsem rád za přístup hráčů, že nepolevili ani za rozhodnutého stavu. Přišlo jen pár okamžiků, kdy jsme spoléhali, že to dobře dopadne. Jinak to byl přesvědčivý výkon a deset gólů odpovídá průběhu zápasu,“ pravil spokojeně sportovní ředitel a předseda klubu v jedné osobě Pavel Bína.

Moc dobře ví, že tyto zápasy jsou velice důležité pro splnění předsezonních cílů. „Jsme moc rádi, že jsme udělali zdárný krok k postupu do play-off a doufáme, že na tuto výhru navážeme v pátek, kdy máme další důležité utkání s Žabinskými Vlky z Brna,“ vyhlíží Bína další domácí zápas.

Ten se odehraje v pátek 2. února od 19:30 v hale Dukly Liberec.

ANKETA: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub okresu Liberec za rok 2023!

FTZS Liberec - SK Olympik Mělník 10:1 (4:1)

Branky: 5. Žoček, 11. Daněk, 13. David, 19. Allanzin (pen.), 29. Vyčítal (David), 32. Zounek (Žoček), 33. Zounek (Žoček), 36. David (Zounek), 38. Žampa, 40. Bína (Žoček) – 15. Ježek. Karty: 8. David, 39. Vyčítal – 32. Sváta, 40. Sváta. Rozhodčí: Čurda – Nagy – Vrtal. Diváci: 200.

Sestavy:

Liberec: Vogt (Jerasov) – Žoček, Žampa, Vik, Vyčítal, Zounek, Bína M., David, Allan, Jelínek, Daněk. Trenér: Vrabec Karel.

Mělník: Tarr (Bouška, Bukhvak) – Vokoun, Sváta M., Machytka, Křížek, Ježek, Chalupa, Lehner, SVáta J., Banga. Trenér: Šuba Pavel.