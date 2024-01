Byl to zajímavý zápas. Hosté z Kadaně přijeli pod Ještěd s taktikou, že budou hrát po celou dobu bez brankáře a zkusí Liberec zaskočit. To se jim ze začátku trochu dařilo, ale od 14. minuty, kdy se poprvé prosadili hráči FTZS, se zápas vyvíjel stále více v jejich prospěch, až se konečné skóre zastavilo na poměru 7:1.

FTZS Liberec porazil na domácí palubovce Kadaň vysoko 7:1. | Foto: se svolením FTZS Liberec

„Ze začátku to byla psychologická hra. Soupeř přijel hrát po celou dobu powerplay, což se zdá být na první pohled jednoduché. Stačí sebrat balon, trefit prázdnou bránu, a to je vše. Vůbec to tak ale nebylo. Párkrát jsme tam trochu propadli, byť jsme na to byli dobře připraveni a soupeř ojediněle hrozil z podobných situací,“ komentoval zajímavou taktiku Kadaně předseda Pavel Bína.

Na úvodní trefu se čekalo poměrně dlouho, až do 14. minuty, kdy se prosadil domácí Jelínek. „Bylo to o prvním gólu, abychom se uklidnili a mohli hrát svou hru. Takticky jsme byli velice dobře připraveni, šli jsme si za svým a výsledek hovoří za vše. Vývoj ale nebyl úplně jednoduchý,“ dodal ještě nedávno aktivní hráč.

Přibližně 250 diváků, kteří si v neděli večer našli cestu do haly Dukly, se příliš pohledného futsalu nedočkalo. „Pro diváky to nebylo úplně koukatelné, což nás mrzí, protože první zápas v Kadani snesl parametry dobrého futsalu a teď to tak nebylo. Jsme ale rádi za tři body a dotažení se do pater, kde se chceme pohybovat,“ uzavřel Bína.

FTZS Liberec - International FC Kadaň 7:1 (2:0)

Branky: 14. Jelínek, 19. Žoček (Bína), 24. Vogt, 28. Allanzin, 36. David, 39. Vyčítal, 40. David (Jelínek) – 32. Salák. Karty: 20. Žoček (FTZS). Rozhodčí: Vlašič – Nešněra – Vlašič. Diváci: 250.

Sestavy:

Liberec: Vogt (Jerasov) – Žampa, Allan, Daněk, David, Vyčítal, Zounek, Žoček, Jelínek, Bína M., Vik. Trenér: Vrabec Karel.

Kadaň: Klečka (Novák, Treml) – Kiliján, Holman, Pardubský, Zahradník, Filinger, Janošík, Baran, Maur, Salák. Trenér: Salák Michal.