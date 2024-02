Liberečtí futsalisté věděli, že v domácím utkání proti hegemonovi z Chrudimi budou velkými outsidery. Přesto vědí, že dokáží odehrát daleko vyrovnanější zápasy, než jakým byl ten v rámci 19. kola.

FTZS Liberec nestačil na favorizovanou Chrudim a prohrál vysoko 1:10. | Foto: se svolením FTZS Liberec

„Výsledek naprosto odpovídá průběhu hry. Není vůbec potřeba se za něco schovávat nebo se vymlouvat. První poločas byl důstojnější jak směrem dopředu, tak i dozadu. Ve druhém byla dominance Chrudimi daleko výraznější,“ uznal sportovně předseda klubu Pavel Bína.

Výsledek 1:10 ho ale klidným nenechává. „Víme, že s takovým soupeřem umíme hrát vyrovnanější zápasy a mrzí mě, že nemáme nastavenou hlavu především směrem do defenzivy na celých 40 minut. Když dobře bráníme a plníme taktické pokyny, dostáváme daleko méně gólů,“ pokrčil rameny.

I směrem dopředu to bývá lepší. „Umíme také nějaký gól dát a v tomto utkání jich mohlo být daleko více. Chrudim měla ve své hře okénka a vznikaly situace 2 na 1. Měli jsme spoustu střel, které mohly skončit brankou, ale nestsalo se tak. Nezbývá nic jiného, než soupeři pogratulovat k zaslouženému vítězství,“ dodal bývalý hráč, který je zároveň sportovním ředitelem.

sestřih utkání:



Zdroj: Youtube

FTZS Liberec se zatím drží na 7. příčce zaručující účast v play-off, má ale odehráno nejvíce utkání, a to osmnáct. „Nás čekají dva důležité zápasy s Brnem a Slavií, kde budeme chtít urvat co nejvíce bodů. Uvidíme, na co to bude stačit a na které pozici se umístíme po základní části,“ kouká Bína do nedaleké budoucnosti.

FTZS Liberec - FK Chrudim 1:10 (0:4)

Branky: 35. Krasnický – 6. P. Drozd (Záruba), 8. Záruba (Drozd), 10. Vincenzo, 17. Bína (vla.), 23. Slováček (Luis), 25. D. Drozd (P. Drozd), 30. Igor (Slováček), 33. Igor (Luis), 36. D. Drozd (P. Drozd), 37. Slováček (P. Drozd). Karty: 28. Daněk (LIB). Rozhodčí: Dragoun – Nagy – Vrtal. Diváci: 180.



Sestavy:

Liberec: Vogt (Jerasov) – Žampa, Allan, Daněk, David, Krasnický, Jelínek, Bína, Vik, Žoček, Šíma. Trenér: Vrabec Karel.

Chrudim: Victor (Javorski) – Záruba, Everton, Mareš, Vincenzo, Max, Koudelka, Drozd P., Drozd D., Luis, Slováček, Stránský, Igor. Trenér: Da Silva Jose Alecio.