Pampuch nečekala lehká práce… Nejenže zajížděl na půdu dosud prvního celku tabulky, ale navíc mu chybělo několik hráčů, které museli nahradit chlapci z rezervy. Byl to favorizovaný Benešov, který se ujal vedení zásluhou Rataje. Pampuch s odpovědí příliš neotálel a po dobře sehraném rohu bylo srovnáno. Domácí měli v první půli více ze hry, byli nebezpečnější, ale paradoxně to byl Pampuch, kdo šel do šaten spokojenější. Zkušený Wanacki dotlačil míč do sítě a bleděmodří poprvé v zápase vedli. Ve druhém poločase se obraz hry příliš neměnil, opět to byl ve žlutém hrající Benešov, kdo diktoval tempo hry a liberecké hráče zamkl na vlastní polovině. Žádná ze šancí ale ke gólu nevedla, a tak se ozval opět Pampuch a Wanacki po samostatném úniku zvýšil stav na 1:3. Benešov neměl moc na co čekat a zvolil hru bez brankáře, která se mu po chvíli vyplatila. Do konce zbývalo ještě dvanáct minut…

Na tahu byli znovu hosté, kteří díky Firmanovi odskočili opět o dva góly. Benešovští se nechtěli vzdát prvního místa lacino a na rozdíl jedné branky je přiblížil Matoušek. Následně pokračovala hra s pěti hráči v poli, při které Benešov udělal chybu, kterou chladnokrevně z dálky potrestal hostující kapitán Průcha. Do závěrečného hvizdu se domácím povedlo už pouze zkorigovat na 4:5, což nezměnilo nic na tom, že si Pampuch odvezl důležité tři body, kterými se dotáhl na středočeského soupeře. Oba celky mají v tabulce shodně 23 bodů a dělí se o druhou pozici.

Branky: Rataj, Januška, Dřevojan, Matoušek – Wanacki 2, Firman, Průcha, Gazquez. Pampuch: Bukhvak (Vik) – Gasquez, Wanacki, Průcha – Bláha, Firman, Ryšavý, Andrš.

Liberecké Gazely – FC NY Tiradores Ústí nad Labem 5:4 (1:1)

Pěkný zápas si pro diváky připravily Liberecké Gazely a ústečtí Tiradores. Zaplněná hala ve Sport Parku viděla napínavou bitvu až do samotného závěru. Gazely chtěly soupeři vrátit porážku z druhého kola a k tomu je nasměrovalo hned první střídání, při kterém se prosadil přízemní ranou Beníšek. Šance střídala šanci, ale činili se brankáři na obou stranách. Když už to vypadalo, že Gazely do poločasu uhájí nejtěsnější vedení, tak se po chybě v rozehrávce prosadil kanonýr Dvořák.Poločasová přestávka Gazely trochu utlumila v pohybu a po pomalejším rozjezdu využil brejku Štengel, který propasíroval míč do sítě – 1:2! Domácí neopouštěli z taktických pokynů a za trpělivost přišla odměna… Nejprve na 2:2 vyrovnal kapitán Henzl a na 3:2 z pokutového kopu, který byl nařízen za ruku v pokutovém území, Abrahám, který se letos trefil již poosmé. Přetlačovaná pokračovala i nadále…

Na světelné tabuli svítila 36. minuta, ve které nejprve srovnal stav ústecký Dvořák a jednogólové odskočení zařídil pro domácí Gschwentner. Tiradores šli následně do hry bez brankáře a sypali na domácí bránu střelu za střelou. Když už to vypadalo, že z nejhoršího jsou Gazely venku, tak dvě minuty před koncem přišla obrovská chyba domácích a halu doslova zmrazil Dvořák, který se dočkal hattricku. Utkání spělo k dělbě bodů, ale nakonec ještě jeden gól padl… Minutu před koncem vypíchl míč Abrahám, který se řítil do otevřené obrany a prudkou střelou zakončil… Jeho střelu hostující brankář Skála sice pokryl, ale pro odražený míč si doběhl F. Henzl, který napálil míč pod břevno a v hale propukly oslavy. Gazely zvládly infarktový závěr a předskočily svého soupeře v tabulce.

Branky: F. Henzl 2, Abrahám, Gschwentner, Beníšek – Dvořák 3, Štengel. Gazely: Lukeš – Kordík, Beníšek, F. Henzl, Rajchman, Pokorný – P. Henzl, Abrahám, Bohata, Moc, Gschwentner.

O víkendu oba čekají duely s týmy, které se v letošním ročníku zatím hledají… Pampuch na domácí palubovce přivítá v sobotu 21. ledna od 19:30 Reas Česká Lípa a Gazely čeká již v pátek cesta do Kladna, kde změří síly s FC Brandýskem.