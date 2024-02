Futsalisté Libereckých Gazel remizovali na horké půdě neveklovské haly proti Benešovu v přestřelce 6:6. Ve 14. kole futsalové divize bral bod také Pampuch, který na domácí palubovce sice vstřelil první gól, avšak následně dvakrát v utkání prohrával. Čtyři minuty před koncem zařídil remízu Lochman.

Liberecké derby mezi Pampuchem (modrá) a Gazelami. Ilustrační video. V dalším kole se oba celky utkají znovu proti sobě. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

Tenisáci Benešov - Liberecké Gazely 6:6 (1:3)

Gazely odjížděly na nejdelší výjezd sezóny se sedmi hráči do pole, ale i přes tento handicap vydolovaly bod, i když v poločase pošilhávaly po třech. Už se stává zvykem, že liberečtí vstupují do zápasů dobře a své soupeře zaskočí. Ne jinak tomu bylo i tentokrát, protože dobrou organizací hry a pohybem si vypracovali poločasové vedení 3:1. Vstupy do druhých poločasů jsou naopak strašákem Gazel a Benešov toho využil, jako mnoho soupeřů před ním. Domácím se během devíti minut druhé půle povedlo skóre otočit! Za Gazely vyrovnal třetím gólem v zápase Radek Abrahám, ale Benešov zareagoval dvěma slepenými góly a s Gazelami to vypadalo nedobře. Snížení na rozdíl jediné branky zařídil při hře bez brankáře Janáček. To nebylo od tohoto borce vše, protože svoji druhou branku v zápase si nechal na 40. minutu opět při hře bez brankáře a určil tak konečný stav na 6:6.

Branky Gazel: Radek Abrahám 3, Janáček 2, Kordík.

Gazely: Lukeš - Henzl, R. Tomášek, A. Tomášek, Abrahám, Kordík, Janáček, Roth.

Pampuch Liberec - FC Dalmach Turnov 3:3 (1:2)Zápas s lídrem soutěže začal Pampuch opatrně a soustředil se především na defenzivu, což se dařilo. Turnov se moc do šancí nedostal, a tak šel Liberec zásluhou Vojty Barace do vedení. Srovnání přišlo šest minut před sirénou, kdy se výstavní brankou blýskl Randák. Chvíli po něm se trefil Schmeiler, a tak šel Dalmach do kabin s náskokem jedné branky.Po změně stran pokračovali liberečtí ve stejném trendu. Při protiútoku Čermák pláchl po lajně a naservíroval míč Lochmanovi - 2:2. Turnov rychle odpověděl a vzal si vedení zpět. Když se Liberec chystal na power-play, akcí jak přes kopírák na trase Čermák - Lochman srovnal skóre definitivně na konečných 3:3.Branky: 26. a 36. Lochman, 7. Barac V. - 14. Randák, 17. Schmeiler, 28. Špína. Pampuch: Vik (Dvorský) - Mitáč, Pitloun, Průcha, Gazquez - Barac V., Lochman, Mazánek M., Čermák.

Další utkání je městské derby: V sobotu 10. února od 18 hodin hrají na Aréně Pampuch s Gazelami.