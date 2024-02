V předposledním dějství futsalové divize vyhrál Pampuch na hřišti Sapy divokým výsledkem 9:5, i když bojoval jen se šesti hráči. Střelecky se dařilo Čermákovi, který zapsal tři góly. Druhý klub ze severočeského města Liberecké Gazely porazily Českou Lípu zejména díky čtyřem brankám Radka Abraháma a zajistili si tak setrvání v soutěži i pro následující ročník.

Momentka z libereckého derby mezi Pampuchem (modrá) a Gazelami. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

FC SAPA Praha - Pampuch Liberec 5:9 (2:5)

Úvod byl spíše oťukávací z obou stran. Skóre otevřeli domácí, ale za pár minut nastřelil Čermák míč před branku, a ten si srazil domácí hráč za záda vlastního gólmana. Po chvilce Pampuch vedl, když protiútok zakončil Vojta Barac. Neuběhla ani minuta a Gazquez uklízel do prázdné branky na 1:3. Domácí dokázali před poločasem ještě snížit, na to však hned odpověděl Čermák a aby toho nebylo málo, v závěru pojistil náskok další brankou.



Po změně stran nastoupila Sapa ihned s power-play, kterou po pár vteřinách zužitkovala. Její borci tak hru bez brankáře praktikovali dál a brankami ve 33. a 36. minutě vymazali ztrátu a začínalo se odznova. Chuť zvrátit utkání na svou stranu a dokonat tak obrat se jim však vymstila. Tři minuty před koncem Lochman uklidil míč do prázdné branky. Sapa vložila vše do útoku, což Liberečtí potrestali dalšími třemi brankami

V posledním zápase této sezony hostí Pampuch v sobotu 2. března od 20 hodin Tenisáky z Benešova v hale na Harcově.



Pampuch: Vik - Mitáč, Pitloun, Gazquez - Lochman, Čermák, Barac V.

Branky: 6. a 36. Tran Huy Anh, 17. a 21. Bělčický, 33. Nguyen Tung Anh - 18., 20. a 40. Čermák, 12. a 39. Barac, 13. Gazquez, 37. a 40. Lochman, 9. vlastní.

Liberecké Gazely - REAS Česká Lípa 6:2 (4:1)

Gazely v posledním domácím zápase potvrdily příslušnost v divizi, i když do utkání s posledním Reasem kvůli různým důvodům zasáhlo jen sedm hráčů do pole. Všichni si však uvědomovali důležitost duelu a přistoupili k němu od začátku výborně. Rychlé vedení zajistil kanonýr Abrahám a Gazely hru kontrolovaly. Do konce poločasu překonali hostujícího brankáře ještě dvakrát a Abrahám stihl hattrick. Ve druhém dějství byly Gazely opět přesnějším a aktivnějším týmem. Síť za Neumannovými zády rozvlnil Aleš Tomášek a svoji gólovou show zakončil Abrahám.

Branky: Radek Abrahám 4, Kordík, A. Tomášek.

Gazely: Lukeš - Kowalík, Moc, Kordík, Abrahám, Sluťák, Tomášek, Rajchman.