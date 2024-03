Futsalová divize A je u konce. Titul a pozvánku do 2. ligy získala Roudnice nad Labem, která v přímém souboji zvítězila nad Dalmachem Turnov (6:2). Třetí příčku obsadil Pampuch Liberec. Pro Liberecké Gazely to dopadlo nakonec velice solidně – 6. místo a na závěr tři výhry v řadě. Poslední zůstal Reas Česká Lípa.

GAZELY VYHRÁLY V MĚLNÍKU. Na snímku jsou zleva liberečtí hráči Lukáš Vávra a Radek Tomášek (v šedém). | Foto: se svolením Jaroslava Moce

Olympik Mělník B - Liberecké Gazely 3:4 (1:3)

Gazelám hala v Mělníku vyhovuje a dokázaly to i v posledním utkání. Do zápasu vstoupily dobře, ale byl to nejlepší střelec 1. ligy Vokoun, který rezervě Olympiku pomáhal, a který otevřel skóre. Odpověď Gazel na sebe nenechala dlouho čekat a tahoun týmu Abrahám vyrovnal. Skóre otočil přesnou hlavičkou Moc, který překvapivě alternoval v obraně. Do poločasu ještě rozvlnil síť Abrahám a do šaten se šlo za stavu 1:3.

Na začátku druhého dějství se očekával tlak domácích, ale naopak Gazely pálily šanci za šancí. Až ve 26. minutě se na trase Sluťák - Moc - Tomášek - Vávra prosadil poslední jmenovaný a pro Gazely to vypadalo hodně nadějně. Mělničtí přešli k power-play a přišpendlili Gazely před vlastní branku. Na 2:4 snížil Křížek a vrátil tak domací do zápasu. Gazely skálopevně držely blok až do 40. minuty, kdy je propálil šikovný Banga. Vyrovnání měl na kopačkách Vokoun, který deset vteřin před koncem využil rozestoupené obrany, ale na poslední chvíli se mu vrhl pod nohy Tomášek, který zažehnal pohromu a blokem zařídil výhru.

Branky: Vokoun, Křížek, Banga - Abrahám 2, Moc, Vávra.

Gazely: Lukeš - Abrahám, Tomášek, Vávra, Moc, Kordík, Rajchman, Kowalik, Sluťák.

ANKETA: Finále je tu. Kdo se stane nejoblíbenějším klubem Libereckého kraje?

Pampuch Liberec - Tenisáci Benešov 5:1 (2:1)

Do vedení šli Liberečtí po pěkné akci dua Lochman - Čermák. Právě asistent u první branky se postaral o navýšení skóre, ale jinak ne příliš záživný poločas zakončili brankou hosté v poslední minutě před sirénou. Ve druhé půli se Pampuchu podařilo znovu navýšit vedení a opět u toho byl Lochman, který přihrával kapitánu Hybnerovi, jenž se v sestavě objevil po delší době, stejně jako navrátilec Tomáš Mazánek. Ten si po zranění připsal první start v sezóně.

Tenisáci pak zkoušeli power-play, tu Liberečtí potrestali dvěma trefami do odkryté brány. Po nevydařené první části soutěže je 3. místo sladkým bonbónkem a navíc je Pampuch nejúspěšnější domácí tým, když ztratil body za pouhé dvě remízy.

Branky: 8. Čermák, 15. Lochman, 33. Barac, 28. a 36. Hybner - 20. Mareš.

Pampuch: Vik (Dvorský) - Hybner, Pitloun, Průcha, Gazquez - Barac V., Lochman, Mazánek M., Čermák, Mazánek T.