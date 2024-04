Dlouhá léta patří k oporám futsalových Libereckých Gazel. Napříč soutěžemi se vždy řadí mezi nejvýraznější hráče, které na hřišti nepřehlédnete. Letošní sezónu měl však Radek Abrahám ještě výjimečnější. Jeho týmu se výsledkově nedařilo a jen díky skvělému závěru soutěže udržely příslušnost v divizi i pro sezónu 2024/25.

Radek Abrahám v šedém dresu s kapitánskou páskou na ruce brání protihráče během libereckého derby. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

To však nelze říci i zmiňovaném Abrahámovi, který rozjel smršť gólů a asistencí a měl tak pravděpodobně nejúspěšnější sezónu v kariéře. To nepřehlédli kapitáni a vedení všech družstev, kteří zvolili plejera Gazel Hráčem sezóny 2023/24! Kromě tohoto ocenění si odnesl také poháry za 2. místo v celkové produktivitě a střelcích. Co k úspěchu a k uplynulé sezóně řekl sám hráč?

Radku, jedná se pro Vás o největší individuální sportovní úspěch?

Ano, je to můj největší úspěch. Upřímně z toho mám velikou radost.

Kam si trofej vystavíte?

Trofej už má svoje místo v obývacím pokoji. Než mi ji manželka přesune do sklepa … (smích)

Gazelám to herně tolik neklapalo, jak je možné, že jednotlivec ze šestého týmu tabulky takto vystřelí nad ostatní hráče v soutěži?

Těžko říct, byl jsem ale dobře připravený a nastavený. Trošku jsem cítil to, že když náš kapitán Filip Henzl nebude celou sezónu k dispozici, budu jedním z tahounů. Jsem za to moc rád a doufám, že jsem to nějakým způsobem naplnil.

Okresní přebor: Favorité nezaváhali. Dolní Řasnice a Machnín si zastříleli

Ani nevypadá, že by Vám chyběla kooperace s výše zmíněným Filipem Henzlem, který celou sezónu promarodil.

Možná to nevypadá, ale chyběl hodně. Zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdyby Filip hrál. Doufám, že to zjistíme příští sezónu.

Díky nadprůměrným výsledkům z konce ročníku Gazely nakonec zaostaly oproti minulé sezóně pouze o dva body. V čem byla ta letošní jiná?

Zase jsme u Filipa, protože bylo jasné, že bez něj to bude jiné a budeme muset změnit styl hry. Klobouk dolů před spoluhráči, kteří to doslova odbojovali. Rozdíl byl tedy v pojetí hry celkově.

Během sezóny jste zaznamenal i spoustu milníků v rámci klubu. Byl tam stý zápas, stý gól, stá asistence a dvoustý kanadský bod?

Je to pravda. Jak jsem říkal, tak letošní sezónu považuji za svůj největší úspěch a jsem rad, že se mi podařilo dosáhnout takových milníků. Troufám si říct, ze největší radost měl ale pokladník (smích).

Kania chce jednou do Ligy mistrů. Vždy upřednostním sportovní úspěch před farmou

Divizi A vyhrála nakonec Roudnice, která v posledním kole sesadila v přímém souboji Turnov. Třetí skončil konkurenční Pampuch Liberec. Je obsazení v TOP 3 podle Vás zasloužené?

Podle mě ano. Na bedně jsou týmy, co si to za celou sezónu zaslouží. Všem gratuluji.

Teď budete mít od futsalu nějaký čas klid. Kdy se s Gazelami začnete připravovat na nadcházející ročník?

Už teď se připravujeme. Každý individuálně samozřejmě. (úsměv). Společně začneme, až nám dá trenér vědět. Odhaduji tak červenec.

Je to předčasná otázka, ale Vaše osobní a týmové cíle pro sezónu 2024/25?

Osobní cíle moc nemám. Vždy řadím na první místo tým. Ty osobní z toho pak vyplynou. Doufám, že budeme hrát horní polovinu tabulky. A když by se povedla bedna, byla by to fantazie.