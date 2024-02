Liberecké derby ve futsalové divizi vyznělo lépe pro papírově hostující Pampuch, který tak pokračuje v boji o bronzovou příčku soutěže. Naopak poražené Liberecké Gazely hrají stále o udržení v soutěži.

Ilustrační foto z posledního vzájemného derby mezi Pampuchem (modrá) a Gazelami. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

Liberecké Gazely - Pampuch Liberec 0:4 (0:1)

Zápas sliboval tradičně vyrovnanou bitvu. Přestože domácí nastoupili bez několika hráčů základní sestavy, na jejich výkonu to zpočátku nebylo znát. Lukeše v brance Gazel hosté jen oťukávali. První velkou šanci však měli domácí Gazely a málem se již radovaly, Vik však tygřím skokem vytáhl míč z brankové čáry. Ve 13. minutě již střela Barace mířila do sítě, Janáček si ji do sítě pro jistotu srazil sám. V závěru půle Gazely trošku Pampuch zmáčkly na jeho polovině, ale hubený náskok se hostům do poločasové sirény podařilo uhájit.

Druhou půli Pampuch lehce svazovala nervozita a Gazely měly blízko k vyrovnání. Namísto toho se Pampuchu podařilo využít brejk na jehož konci byl Milan Mazánek. Když za minutu pláchl Lochman a zvýšil na 3:0, byl Pampuch o něco klidnější. Zápas se trochu přiostřoval, ale domácí tým se k ničemu nedostal. V závěru Gazely chvíli zkusily power-play, při které po krásné akci završil Čermák na konečných 4:0.

Branky: 13. vlastní, 24. Mazánek M., 25. Lochman, 39. Čermák.

Gazely: Lukeš - A. Tomášek, R. Tomášek, Kordík, Kowalík, Janáček, Roth, Vávra.

Pampuch: Vik (Dvorský) - Mitáč, Pitloun, Gazquez, Beňo - Lochman, Čermák, Barac V., Mazánek M., Čeřovský.

Pampuch Liberec hraje další utkání v neděli 18. února s Brazilem Kladno. Domácí palubovkou mu opět bude hala TUL v Harcově. Začátek je od 17 hodin.